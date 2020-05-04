حقوقية تطالب بتبديل الرؤية بالاستضافة فى ظل فيروس كورونا

قالت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف الطفل والاسرة فى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن الرؤية هامة جدًا لتقارب غير الحاضن مع الطفل وكانت تنفذ فى أحد النوادى أو مراكز الشباب حسب حكم المحكمة .





وأضافت "عبده" فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه بسبب الظروف التى تمر بها البلاد مع انتشار فيروس كورونا اضطرت الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض منها غلق هذه النوادي والمراكز .





وأشارت إلى أن توقف الرؤية تسبب عوامل نفسية سيئة للطفل ولغير الحاضن، ولابد من إيجاد بدائل إنسانية فى هذا الظرف.





وطالبت أن يتم بطريقة ودية استبدال الرؤية باستضافة حتى نستغل الفرصة ويحدث تقارب بين الطفل وأهل والده أو والدته ونلتمس الرحمة والتعاون من الحاضن لمصلحة الطفل والأسرة كلها .