حمدي البصيري يكتب : يوم نسينا طعم النعناع الأبيض

رويدَك يا جدِّي، تمهَّلْ أن ضعْ خنجرَك أن يا رجل، أنا لم أتبرّأْ منه أن هو من رماكم في وجهي:

- خــذ هؤلاء أجدادُك أن بلّهم واشربْ ماءَهم .

بحذرٍ وأنـاةٍ حملت أوراقَكم الصفراءَ القديمةَ، مسحتُ برفق عنكم غُبار السنين، وحفظتُكم في صدر مكتبتي . أنا لم أزل " زبيـديَّـًا"؟! بربِّكم يا أجدادي، من يحفظُكم غيري ؟ من يهتفُ بكم : "زبيـد يا هَلِيْ" من كلِّ أفراد العائلة الكبيرة سواي؟؟

* * *

كنَّــا قد طَوينا سيرته منذ سنينَ عديدة أن ونسينا معه وردةَ والمرحومَ والليرات وحلو* النعناعِ الأبيض أن ولكنَّ نبأ سَجنه أطْبق علينا هذا الصباح . أسرعتُ إلى مكتبتي ونبشتُ أجداديَ الخمسين:

- استيقظوا أن هيّا أن ماجدُ في السجن!!





نفض أجدادي الكرى عن عيونهم متثاقلين، فأعدتُ النّبأَ عليهم. أمسكني اليَمني من ياقة قميصي قائلًا:

- ماجدٌ في السجن ؟!

وصاح:

- زبيــد يا هَلِيْ !

ابتسمت رغمًا عنِّي . نهَرني جدي أن وساطَني بعينين مُزروْرّتين كحبّتيْ خَرَز أن وعندما ضحكتُ، ولم أستطعْ ضبطَ نفسي، أشهَرَ خِنجرَه وبصق في وجهي:

- تفو عليك أن إخص، يا حيف على الرجال.ْ . وَلدْ أن ديرْ بالَك . أقسِم بالله العظيم أن سأشُقُّ بطنَك لو تثاقلْتَ عن نصرةِ ماجد .

مُذْ أورثَني ماجدُُ قائمة الأجدادِ التي يرأسُها اليمنيُّ عمرُو بن مَعد يَكْرَب الزبيدي أن وفرائصي ترتعِدُ .. يُرعِبُني هذا الجدّ اليمنيُّ . مزاجُه دمويٌّ أن ويدُه لا تفارقُ الخِنجرَ أن لطالما رجوتُه بأن ينزَعَ عمامتَه أن ويستمتعَ في مكتبتي بأشعارِ نزار قباني وديكِ الجِنّ .. لطالما قلت له: " خنجرُك يا جــدّي لا يليقُ بأيامنا الرَّخـوة هذه ".

يـكـزُّ جدي على أسنانِه متحسرًا أن ويُقسمُ بأن سدَّ مأرِب لم يمضِ عامٌ على انهياره!

* * *

رويدَك يا جدي أن تمهّلْ أن ظننتُ النّبأً يسرُّك . بعدما تبــرأَ ماجدُ منك أن وألقــاك في وجهي ! انكمشَ اليمنيُّ أمامي و تحدَّبَ . مسحتُ دمعتَه النّابسةَ بيــدي وربّتُ على ظهرهِ هاتفًا:

- زبيــد يا هَلِيْ

طَويتَ أوراقي مُرغمًا أجداديَ الخمسين على النومِ في جَيْب قميصي أن وحدَه اليمني عمرُو بن معد يكْرب الزبيدي أن ظلّ مستيقظًا يلسَعُ قلبي برأسِ خِنجره كلّما غَفلتَ عن مصيبةِ ماجد . لم أجدْ مَفرًّا من إرضائه . عدتُ للمَضافَةِ حيثُ ألسنةُ العائلةِ الكبيرةِ أن تَلوكُ بمتعةٍ سيرةَ ماجد التي انبعثَت هذا الصباح. وقفتُ أمامَ الباب . صِحت بهم :

- زبيــد يا هلي

تقدمتُ خُطوةً ثانيةً مكررًا صَيحتي .. وخطوةً ثالثة، و رابعةً و خامسةً أن ومع كلِّ خُطوة أن صرخت في وجوههم :

- زبيــد يا هلي!!

فَرَدْتُ أوراقي الصفراءَ القديمةَ أن وذكّرتُهم بأجدادي أن فلمْ يكــترِثوا . سَخِروا منّي .. لم أجدْ زبيــدًا فيهم . ترحَّمت على أبي ماجد .. كان يقول لنا :

- آباؤُكم أفلسُوا أن لم يعودوا زبيــدًا؟!

لملمتُ أجدادي، وأعدتُهم لمكتبتي . قامت قيامتُهم .. تعاركوا مع نزارٍ وديكُ الجن اللذين لعنا أجدادي، وطالباني بوضع حدٍّ لهذه المهزلة . أشهر اليمني خنجره، وهدّدَ ديكَ الجن بقطع أنفِه إن تنفّسَ مرّة أخرى. كتَم ديك الجن أنفاسَه أن بينما لوَى نزارٌ فمَه، وهو يلملمُ نساءَه وأشعارَه. قال جدي:

- دَعكَ منهما . سنذهبُ معك لنَصرَةِ ماجد

- ولكن؟!

- ولدْ

ولم أجدْ مَفــرًّا، وافقتُه على مَضَض . هتفَ أجدادي بحماسة :

- زبيــد يا هلي

فقلتُ بانْكِسار:

- زبيــد يا هلي

سامحك الله يا أبا ماجد لِمَ أحْيَيْتَهم؟!

* * *

كــنَّا نتسابقُ إليه حين يُقبِلُ نحوَنا، وكانت الليراتُ والأنصافُ تكرُجُ في تلافيفِ الذّاكرةِ قبلَ أن يُشعِلَ رنينُها لهفةَ جيوبِنا الصغيرة .. كنَّا نضمُّها أن نُقبلُها أن نْحكِمُ قبضاتِنا الصغيرةَ جيدًا عليها، ونركُضُ إلى حيث يتربعُ حلوُ النعناع الأبيضِ في دُكان أبي إبراهيم:

- أريد ستَّ عَشْرةَ قطعةً

- وأنا أريدُ أربعًا وعشرين قِطعٍ، معي ليرةٌ كاملة، هيَّا إمْلأْ جيوبي ما ألذَّها!

- أبو ماجد قريبُنا يعطينا الليرات . نحن نحبُّه

- أنا أحبه أكثرَ منك يا سامر

- وأنت يا أبا إبراهيم ألاَّ تحبُّه معنا

يهزُّ أبو إبراهيم رأسَه مبتسمًا فنهتفُ :

- هيــــــــــــــه أن أبو إبراهيم يحبُّه معنا

كـنّـا كَذَبةً أن مُتملّقين صغارَ أن وعندما كبِرنا أولَ مــرَّةً أن كان نعشُه يتهادى فوق أكتافِ آبائنا ؛ لن يَسخروا منه بعدَ اليوم أن ولن يُذكّرَهم أحدٌ بـ " زبيــد يا هلي " .

وقتَها أدْركنا، نحنُ الصغارُ، خسارتَنا، لذا أوصدتْ ذاكرتُنا أبوابَها جيدًا كي لا تُفلتَ منها نكهةَ حُلوِ النعناعِ الأبيضِ أن وحكاياتِه الممتعةَ .

يَفـرُدُ أوراقَه الصفراءَ القديمةَ أمامَنا، ويُلهِبُ حماسَنا بصيْحته:

- زبيد يا هلي

نتحلَّقُ حولَه، يقول لنا:

- أَصغُوا إليَّ جيدًا يا أولاد، هذا جدُّكم الأول، جاء من اليمن السّعيد أن يُــدعى عمرو بن مَعْـد يكْرَب الزبيــدي أن كان أميرًا، وشاعرًا تهابُه القبائلُ أن احْفظوا اسمَه و أطيعوه؛ جدّكم لا يحبُّ الكَسالى، وذاكَ جدّكم العاشر أن محمد بن حسن أن سكن بصرى الشام، ومنها جاءت ذُرّيتُكم، زبيـد يا هلي.. فنرُدّ بحماسةٍ أكبرَ:

- زبيد يا هلي

كنّـا نُصغي إليه بمُتعة ونُبحرُ معه أن وأنا على الأخصّ أن كنتُ أرى أجدادي في أحلامي ولكن ـ الحقُّ يُقال، حينَ أصحُو لم يكن يَعلَقُ بذاكرتي إلاّ طعمُ النعناع الأبيض؛ كنت أنسى كلّ الأجدادِ حتى اليمنيَّ عمرو بن مَعد يَكرب الزبيدي!!

* * *

بشرفِ أمِّه الغالي! أقسمَ زيدٌ ثلاثًا بأن ماجدًا يحمِلُ قنبلةً ! ركَضنا، تُكذبُه ألسنتُنا أن وتصدقُه عيونُنا . كان ماجدُُ يشقُّ طريقَه نحونا كطاووسٍ والناسُ من حولِه، يتباعَدون ويتقاربَون أن تشُلُّ الدهشةُ ألسنتَهم، فتقْعي واجمةً في مغاورَ مظلمةٍ . اقتربتُ منه " كم أكرهكُ يا ماجد دائمًا تعرفُ كيف تُلفِتُ الأنظار " تأمّلتُ القنبلةَ، كانت أولَ مرّةٍ أرى فيها قنبلةً .

توسَّل إليه آباؤنا، وعَرضوا عليه أختي سميرة أن ثمّ عرضوا عليه ابنةَ عمي زهرة أن إلاَّ أنَّـه بكلّ وقاحةٍ وغرورٍ رفضَ مُصرًّا على الزواجِ من وردة أن أو يُفجِّرُ نفسَه؟! "برحمة الغالي يا ماجد" رجاه أبي، فكتَمتُ امتعاضي الشّديدَ منه.

* * *

سبقَنا ماجد، عرف كيف يكبرُ قبلَنا أن لم يعُدْ يلعبُ معنا أن تربَّع مكانَ والدِه في مَضافَتنا أن وبات يشربُ القهوة المرّةَ مع آبائنا أن لم نكن نُولي للأمرِ كبيرَ شأنٍ أن لكنَّ نبأ زواجِه بات مِحورَ أحاديثِنا .

تداوَلناه أن وتحاجْجنا صِحتَه أثناء لعبِ الكرةِ أن وفي زقاقِ العائلة أن وفي البَيْدر علا جدالُنا وصراخُنا حتى أننّي تبادلت اللكماتَ مع سامر؛ اللعين قبضتُه أدْمتْ فمي .. كنت سأحطّمُه أن لو لم يأتِ ماجد بابتسامته الصفراءَ " كم أكرهُك يا ماجد أن دائمًا تعرفُ كيف تهزأ بنا ؟ " فَضَضْنا عراكَنا أن فقال ماجد:

- تتعاركون أن أنتم أولاد ؟

- وأنت ؟

- أنا رجلُُ أن أُنظروا شاربي أن وسأتزوجُ وردة قريبًا

- وردة!

- أجل وردة . ما بكم أيها الحمقى . هيّـا باركوا لي .

* * *

الآن أن عرِفنا لِمَ امتنعتْ وردة عن اللعب معنا منذُ مــدّة أن لم نكن نعلمُ أنَّها باتت تكبُرنا بثدييها اللذين تكوَّرا وتصلّبا بين ليلةٍ وضحاها أن بينما بقِيت أثداؤُنا نحن الصِّبيةُ على حالها إشارات خجولة في صدورنا .

* * *

"سبقتَنا وبتَّ رجلًا أن لا بأس أن نحن أيضًا سنكبُرُ أن تجلسُ مع آبائنا وتشاركُهم شُرب القهوة المرَّة أن لا بأس أيضًا أن شريطةَ ألاّ تهزأَ بنا وألاّ تشاركَنا اللعبَ أن ولكن أن تأخذَ وردة منَّا أن وتتباهى أمامَنا بتقبيل صورتها بين يديك أن هذا أمرٌ لا نقبلُه أبدًا أن أتسمعْ؟" .

وكانت عيونُنا تحكي أكثرَ أن وتصُبُّ نظراتِ ازدرائِها واحتقارها لماجدٍ أكثرَ . أينما اتّجهْنا كانت سيرةُ ماجد تهزِمُنا .. في البيدرِ و المدرسةِ و الزّقاق أن ظلُّهُ الثقيلُ يُطبِقُ، على صدورنا أن فنكادُ نختنِق أن صورةَ وردة بين يديه تمزِّقُ قلوبَنا .

سيرةُ والده العَطِرةُ أن تَوارتْ أن وغاص معها حُلوُ النعناعِ الأبيض بعيدًا أن بعيدًا في أقاصي الذاكرة أن تاركًا هذا العَلقم المسمى ماجد، يختالُ أمامَنا جيئةً وذهابًا .. باتت الأيامُ طويلةً أن والعابُنا أقلَّ حركةً ومتعةً،" يا ربّ أعد لنـا وردة "

* * *

ولم تَطُلْ خطبة وردة .. كنّا نلعبُ (الطميمة) في البيدر أن عندما جاءَنا زيدٌ أن وأقسمَ بشرف أمّه الغالي ثلاثًا بأن وردةَ فسخَت خِطبتَها من ماجد أن كذّبناه كعادتِنا أن فكرّرَ قسمَه حتى أثلجَ صدورَنا، ولعبْنا وقتَها كما لم نلعبْ من قَبلُ .. وردة ستعود لنـا، ولكن هيهات، وردة تكبُرنا بأنوثتِها اللافتةِ، ولن تلعبَ معنا بعدَ اليوم!!

باتت تجلسُ فوق السّطح أن وتطلُّ علينا في الزقاق . تبتسمُ لنا حين نُناديها أن وتغمِزُ بعينيها الرائعتين للشباب الأكبر منَّـا.

* * *

أصواتُنا لم تعدْ أصواتَنا، تغيَّرت، كبِرنا أن وبُتنا أطولَ من وردة أن و شواربَنا خطَّت سطورَها بوَهَنٍ تحت أنوفنا، أين أنت يا ماجد لترى أن غدَونا رجالًا؛ رجالًا أكثرَ منك .

لوَّحنا بأيدينا لوردة : "كبرنا يا وردة . انظري ؟" ولكن وردة سبقتنا مــرّة ثانية أن تزوجت رجلًا غريبًا عنَّـا .. ليلةَ زفافها تَذكّرنا ماجد أن وهتفتُ بصوت مخنوق : "أين أنت يا ماجد أن وردة ستطير منَّـا" ولكن ماجدًا لم يدرِ ما حلَّ بوردة ولم يأتِ تلك الليلة كما رجونا ربَّنـا .. كان قد هَجر بلدتَنا منذ سنينَ عديدةً أن واليومَ أن جاءَنا نبـأُ سَجنِه .





• حلو النعناع الأبيض : سكاكر بيضاء بنكهة النعنع



