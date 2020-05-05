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عبد الوهاب دردير يكتب : لا تكتوي بكورونا فتكوينا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:35 ص
الكاتب الصحفي عبدالوهاب
الكاتب الصحفي عبدالوهاب دردير
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رمـضـان عـاد جـهـز مـسـابحك  ***  وقل له هـل بعـد المـوت تحيينا 

هذا فـيروس قـد أغلق مساجدنا  ***  والـرعـب وحـش كـامـنـن فـيـنـا

الروح للتراويح تشـكـو سـقـمـها ***  امـا كـنـتى قـبـل اليـوم تـشفيـنا

عانق آمالك ودع اليأس فليرحل  ***  إن الآمــال إذا حـلت ســتنجـينا

ولاترضـى بغــير الصـدق خبرا  ***  فـكم مـن شائعات كانت ستأذينا 

واكـمـم فـاك وعـقم كل ما تلمـس  ***  حتى لاتكـتوى بكورونا فـتكوينا

وانزع من قـلوب الناس رعــبها  ***  ولا تقص عليهم أكـفانًا ولا طينا

وازرع وردتك واعــشق طـيبها  ***  فـللجـمال وقـع الحـسن يرضـينا

وتنفس الحب تنجو من عـجائبنا  ***  فـالحب يطـرد الكره حـين يأتينا

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