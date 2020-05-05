عبد الوهاب دردير يكتب : لا تكتوي بكورونا فتكوينا

رمـضـان عـاد جـهـز مـسـابحك *** وقل له هـل بعـد المـوت تحيينا

هذا فـيروس قـد أغلق مساجدنا *** والـرعـب وحـش كـامـنـن فـيـنـا

الروح للتراويح تشـكـو سـقـمـها *** امـا كـنـتى قـبـل اليـوم تـشفيـنا

عانق آمالك ودع اليأس فليرحل *** إن الآمــال إذا حـلت ســتنجـينا

ولاترضـى بغــير الصـدق خبرا *** فـكم مـن شائعات كانت ستأذينا

واكـمـم فـاك وعـقم كل ما تلمـس *** حتى لاتكـتوى بكورونا فـتكوينا

وانزع من قـلوب الناس رعــبها *** ولا تقص عليهم أكـفانًا ولا طينا

وازرع وردتك واعــشق طـيبها *** فـللجـمال وقـع الحـسن يرضـينا