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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. الصحة: رصد تحركات المواطنين من خلال جوجل لمكافحة كورونا.. تعرف على مواصفات هواتف شاومى Black Shark 3

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:00 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


أعلنت دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن بدء الإستعانة بخدمة خرائط جوجل Google Maps، التى يقدمها محرك البحث الأشهر فى العالم جوجل، ضمن الإجراءات المتبعة عالميًا للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، عن طريق رصد تحركات الأشخاص، لضمان تفعيل إجراءات التباعد الاجتماعي.


أعلنت علامة  Black Shark التابعة لشركة Xiaomi شاومى الصينية، عن إصدار سلسلة هواتفها Black Shark 3 للألعاب، في الأسواق العالمية خارج الصين، حيث كانت الشركة قد أطلقتها في الصين في شهر مارس الماضى. 


مع انتهاء الربع الأول للعام الحالى، توقع الكثير من محللى منتجات آبل وكذلك المتابعين لمستخدميها، إعلان الشركة بشكل رسمى عن موعد إصدار هواتفها الرئيسية  iPhone 12 ، ولكن حتى الآن ليس هناك إعلان رسمى بشأن تلك الهواتف، وذلك على الرغم من ظهور تسريبات كثيرة تظهر صورة شبه كاملة لهذه الهواتف. 


انتهت العشرة أيام الأولى من الماراثون الرمضاني 2020، وعلى الفور دوّن المشاهدون ملاحظاتهم حول ما عرض على شاشات التليفزيون، حيث شاركوا أراءهم على مواقع التواصل الاجتماعي. 


منذ أيام أطلقت شركة هواوى الصينية ساعتها الذكية المميزة HUAWEI Watch GT 2e في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد طول انتظار لإطلاقها في الأسواق العربية، حيث تم إطلاقها في الأسواق الاوروبية منذ فترة. 


يقوم العديد من سكان العالم بإجراءات العزل المنزلى وعدم الخروج نهائيًا، وكذلك القيام بالعمل من المنزل، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد COVID-19، لذلك أصبح الحل الوحيد هو استخدام تطبيقات الفيديو للتواصل مع الأهل والأصدقاء والزملاء.


تتوفر العديد من المميزات التي تجذب ملايين الأشخاص حول العالم لإقتناء الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، لماه تقدمه من خيارات كثيرة ومتعددة لمستخدميها، بالإضافة لظهور العديد من التطبيقات الهامة جدًا على متجر جوجل بلاي الشهير من وقت لآخر.


يستخدم تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتسآب WhatsApp بشكل يومي أكثر من 2 مليار مستخدم، لذلك فهو الأكثر إستخدامًا بجدارة مقارنةً بباقي التطبيقات المماثلة، لما يقدمه من مميزات عدة ولا غنى عنه في تبادل المعلومات وغيرها بين الأفراد.

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