بـ 3 أمور.. علي جمعة: سيدنا يوسف جعل مصر أغنى دول العالم

حكمة و علم و قال الدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا يوسف- عليه السلام- بعد إخراجه من السجن تولى منصب وزير الزراعة لإدارة أزمة السنوات العجاف بزيادة الإنتاج ومن ثم وزيرا للمالية وعزيزًا لمصر - رئيس الوزاء حاليًا-، لافتًا إلي أنه كان رجل دولة لديه حسن إدارة ، وهي الأساس فيما يحكم الدول والشعوب.





خلال الـ 7 سنوات الرخاء كان يدخر للدولة ويقوم بعمل مخزون استراتيجي من المحاصيل بشرائها بأموال الدولة، ولما جاءت السنوات العجاف قام ببيع المحاصيل للمواطنين وليس توزيعه بالمجان أو على البطاقة. وأضاف « جمعة » أثناء برنامجه «مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي « عمرو خليل»، على قناة « مصر الأولى»، أن سيدنا يوسف - عليه السلام-





وتابع عضو هيئة كبار العلما ء ، أن سيدنا يوسف بذلك أعاد جميع أموال الدولة مرة أخرى، وهذا يمثل مبدأ الاشتراكية الذي توصلنا إليه بعد عناء وتجربة استمرت نحو 50 عام، والتي هدفها الأساسي العدالة الاجتماعية.









وواصل المفتي السابق : "و في العام الثاني من السنوات العجاف طلب من المواطنين مقايضتهم ببعض المنتجات التي ينتجوها مقابل حصولهم على القوت.





ونبه إلى أنه بعد ذلك قايضهم على الأراضي والعقارات التي يمتلكوها إلى أن امتلك البلاد لصالح الدولة، وجعل الدولة تستولي على الملكية الخاصة لصالح الشعب، وبعد انتهاء الـ 7السنوات العجاف تحولت مصر من دولة منهارة لدولة من أغنى دول العالم بحسن إدارة سيدنا يوسف - عليه السلام-.





وأشار الدكتور على جمعة في بداية الحلقة، إلى أن قلب سيدنا يوسف - عليه السلام- اطمئن لله فاستطاع إدارة الأزمة بنجاح باهر وتجربة زاخرة اشتملت على كثير من المباديء والنظريات الإقتصادية التي تعلمها البشر بعد ذلك، وأكدت هذه القصة أن النبي يوسف - عليه السلام- تمكن من تطويع الشعب بأكمله حتي الملك و حاشيته، فانطوي الجميع تحت لوائه في قيادة الأزمة؛ فكان نجاح باهر وعمل نافع مستمر برصيد أخلاقي كبير عند الله والناس.



