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أخبار العالم

أميرة سعودية تشيد بإنجازات خادم الحرمين وولي عهده

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:22 م
محمد بن سلمان وولي
محمد بن سلمان وولي العهد
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محمود نوفل
ثمنت الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود القرارات التي يتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واصفةً إياها بالقرارات العظيمة. 

وقالت الأميرة السعودية إن المملكة في الفترة الحالية تشهد  عمل عظيم وقيادة عظيمة يقف خلفها سياسي محنك  سلمان الحزم و ولي العهد محمد بن سلمان القيادي المبدع. 

وأضافت : محمد بن سلمان لديه القدرة على ابتكار الحلول بما لديه من تفكير إبداعي تطويري وفريق عمل لكل فرد فيه مهام محددة يتابع انجازها بنفسه ومانحن عليه الآن بفضل الله ثم بفضل فكره القيادي القادر على إدارة الأزمات بكل كفاءة ونجاح وماحققه من نجاح سابق في الإصلاحات ومحاربة الفساد وابتكار وظائف ودمج وزارات وإنشاء أخرى. 

وتابعت " ما تشهده المملكة الآن نتيجة  عمل خمس سنوات بدأت  معالمه ونتائجه تظهر خلال أزمة كورونا فلك الحمد ربنا على نعمة السعودية ونعمة  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وعلي  ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل  سعود".
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