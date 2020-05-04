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داعية: الصحابة اعتبروا الآثار نتاجا حضاريا وليست أصناما.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:12 م
الشيخ أحمد كريمة
الشيخ أحمد كريمة
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هاجر إبراهيم
أكد الدكتور أحمد كريمة، الداعية الإسلامى، أن هناك من يعتقد أن الابتسامة البريئة أو العابرة أثناء مشاهدة التلفاز تجرح الطهور والوضوء لذلك يقوم بإخراج جميع الوسائل الحديثة والإلكترونية من منزله، متخيلا أن تلك هى العبادة، مشيرا إلى أن القيام بهذا الفعل غير صحيح أبدا.


وأضاف الشيخ أحمد كريمة خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق مقدم برنامج "نور النبي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الجماعة التى تحارب السياحة من جماعات السلفية وغيرهم وترى أن الأثار المصرية من الأصنام، مضيفا: "أهم أفقه من سيدنا عمرو بن العاص".


وتابع أن سيدنا عمرو بن العاص والصحابة ذهبوا لرؤية أبو الهول والأهرامات ومشاهدة الآثار فى الأقصر، حيث إنهم لم يمسوها بسوء، نظرا لمعرفتهم بأنها نتاج حضارى للشعوب ويجب المحافظة عليها.


وأشار إلى أن الصحابة لم يدمروا الحضارة الفرعونية كما تفعل الدواعش الأن فى العراق، بالإضافة إلى تدمير الطالبان لتماثيل البوذا فى إيران، لافتا إلى الحضارة المختلفة فى العراق قام الصحابة بالمحافظة عليها حتى وصلت إلى الأن، مؤكدا أن تلك الآثار تعتبر فنون جميلة وليست أصنام.


وأوضح أن الصنم يعبد من دون الله عز وجل، مشيرا إلى أنه كان يصنع من الحجارة والوثن كان يتم تصنيعه من الشعر والقطن والصوف، متباعا أنه إذا لا يعبد من دون الله يعتبروا فنون جميلة.
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