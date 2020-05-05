لماذا نرتكب المعاصي في رمضان رغم تصفيد الشيطان؟ الأزهر يجيب

لماذا نرتكب المعاصي في رمضان رغم تصفيد الشيطان؟ .. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.





وقال الشيخ عبد القادر الطويل عضو مركز الأزهر للفتوى، أن تصفيد الشياطين معناة تقييدها وشل حركاتها ، فإذا كانت قبل رمضان حرة طليقة وقوية فهي في رمضان ضعيفة التأثير .





وأضاف الطويل فإذا كان الشيطان يستطيع الوسوسة لك من على بعد فلن يكون بقوة تأثيره قبل رمضان ، لافتا الى ضروة التماسك وحفظ النفس من الوسواس وعدم الاستسلام لها حتى لا يضيع ثواب الصيام .





وطالب عضو مركز الأزهر للفتوى الصائمين بضؤرورة تدريب النفس على مقاومة الشيطان في رمضان حتى يستطيع مقاومة هذا الوسواس بعد رمضان .





هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟





سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيس بوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.





وقال الشيخ عبد القادر الطويل عضو مركز الأزهر للفتوى، إن فوائد البنوك مسألة اختلف حولها العلماء وهي تتوقف على نوع المعاملة التي تتم داخل البنك فإذا كانت شهادات استثمار فلا بأس، لافتا إلى أن التعامل مع البنك على سبيل تنمية الأموال واستثمارها فهو جائز شرعا.





هل الطلاق في شهر رمضان حرام؟





سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ "فيسبوك"، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القراء.





وقال الشيخ محمد علي العليمي، عضو لجنة الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الطلاق ليس حلا، ولكن يجب البحث عن حل أفضل لما يترتب على الطلاق من ضياع للأسرة وتشريد ودمار.





وأضاف العليمي: إذا وصلنا لكل الأمور ولا حل سوى الطلاق فيجوز أن يطلق زوجته أي وقت، مطالبا بضرورة التواصل مع وحدة لم الشمل بمركز الأزهر للفتوى والجلوس مع المتخصصين وقد يكون ذلك سببا في حل المشكلة.