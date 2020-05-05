AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

لماذا نرتكب المعاصي في رمضان رغم تصفيد الشيطان؟ الأزهر يجيب

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:02 ص
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
Advertisements
عبد الرحمن محمد
لماذا نرتكب المعاصي في رمضان رغم تصفيد الشيطان؟ .. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.

وقال  الشيخ عبد القادر الطويل  عضو مركز الأزهر للفتوى، أن تصفيد الشياطين معناة تقييدها وشل حركاتها ، فإذا كانت قبل رمضان حرة طليقة وقوية فهي في رمضان ضعيفة التأثير .

وأضاف الطويل فإذا كان الشيطان يستطيع الوسوسة لك من على بعد فلن يكون بقوة تأثيره قبل رمضان ، لافتا الى ضروة التماسك وحفظ النفس من الوسواس وعدم الاستسلام لها حتى لا يضيع ثواب الصيام . 

وطالب عضو مركز الأزهر للفتوى الصائمين بضؤرورة تدريب النفس على مقاومة الشيطان في رمضان حتى يستطيع مقاومة هذا الوسواس بعد رمضان  . 

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟

 سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيس بوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.

وقال الشيخ عبد القادر الطويل عضو مركز الأزهر للفتوى، إن فوائد البنوك مسألة اختلف حولها العلماء وهي تتوقف على نوع المعاملة التي تتم داخل البنك فإذا كانت شهادات استثمار فلا بأس، لافتا إلى أن التعامل مع البنك على سبيل تنمية الأموال واستثمارها فهو جائز شرعا. 

هل الطلاق في شهر رمضان حرام؟

سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ "فيسبوك"، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القراء.

وقال الشيخ محمد علي العليمي، عضو لجنة الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الطلاق ليس حلا، ولكن يجب البحث عن حل أفضل لما يترتب على الطلاق من ضياع للأسرة وتشريد ودمار.

وأضاف العليمي: إذا وصلنا لكل الأمور ولا حل سوى الطلاق فيجوز أن يطلق زوجته أي وقت، مطالبا بضرورة التواصل مع وحدة لم الشمل بمركز الأزهر للفتوى والجلوس مع المتخصصين وقد يكون ذلك سببا في حل المشكلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خدمة للقراء.. بث مباشر من مركز الأزهر للفتوى للرد على أسئلتكم.. غدا

خدمة للقراء.. بث مباشر من مركز الأزهر للفتوى للرد على أسئلتكم.. اليوم

هل اللبوس في نهار رمضان يفطر

عضو العالمي للفتوى: القرض نوعان.. أحدهما حرام

هل الطلاق في شهر رمضان حرام؟.. الأزهر للفتوى يجيب

خدمة للقراء.. بث مباشر من مركز الأزهر للفتوى للرد على أسئلتكم.. غدا

ترشيحاتنا

العين فلقت الحجر.. حريق في مدينتي وقت الإفطار

بعد انفصال محمود كهربا عن شقيقة نجمة مسرح مصر.. أبرز أزمات نجوم الكرة مع الفنانات

يقع فيه الكثيرون.. الأزهر يحذر من فعل محرم عند الإفطار والسحور

بعد وفاتها.. تامر حسني يودع فتاة الألتراس بكلمات مؤثرة

حمادة أنور: الزمالك يتعرض للسحر بدولار مقسوم.. وأتمنى ضم أجايي من الأهلي.. فيديو

نجم الأهلي السابق ينتقد إدارة الخطيب: متجاهلين تاريخي ونجاحاتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

بإطلالة محتشمة.. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذه العباءة

تعرف على حكاية بداية المسحراتى من الإذاعة المصرية ومراحل ارتباطه بشهر رمضان