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مرأة

حلويات رمضان .. تعلمي تحضير الزلابية في دقائق

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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آلاء حسن
لا غنى عن الحلويات في شهر رمضان المبارك، خاصة بعد وجبة الإفطار لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، وسنقدم لكم طريقة عمل الزلابية لرمضان.


مكونات عمل الزلابية
كوب دقيق
ربع كوب ماء دافىء
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة خميرة فورية
نصف ملعقة كبيرة نشا
نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر
نصف ملعقة صغيرة ملح

- مكونات الشربات

2 كوب سكر

كوب ماء

نصف ليمونة

فانيليا

- طريقة تحضير الزلابية :
- ضعِ المكونات الجافة مع بعضهم ثم قلبيهم، وأضيفِ لهم الماء الدافئ تدريجيًا حتي تحصلِ علي عجينة ثقيلة قليلًا.
غطِ العجينة، واتركيها تتخمر في مكان دافئ، ثم ضعِ في مقلاة عميقة زيت كثير للتحمير.
- احضرِ طبق وضعِ فيه القليل من الزيت؛ لتغميس الملعقة التي ستضعِ بها الزلابية.
- امسكِ العجينة بأحد يديكِ حتى تجعليها مغلقة، ثم اضغطِ عليها لتصبح كرات.
- امسكِ بالأيد الأخرى ملعقة صغيرة، واغمسيها في الطبق الصغير، ثم قطعِ بها كورة الزﻻبية.
- ضعِ الزلابية في زيت ساخن، وتقلب وتحمر نصف تحميرة، ثم تضعيها في مصفاة، واتركيها 10 دقائق لكي تبرد؛ حتى تكون مقرمشة.
- ضعِ الزﻻبية مرة ثانية في الزيت، وبعد تحميرها وطلوعها من الزيت، ضعيها مباشرةً في الشربات البارد.

- طريقة الحصول على الشربات:
- ضعِ السكر والماء على النار حتى يغليان، ثم أضيفِ لهما الليمون والفانيليا.
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