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اقتصاد

كريم لنقل الركاب.. تسريح 31% من العاملين بالشركة بسبب كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:14 م
شركة كريم لنقل الركاب
شركة "كريم" لنقل الركاب
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قسم الاقتصاد
أعلنت شركة "كريم" لنقل الركاب عبر التطبيقات، التابعة لـ"أوبر تكنولوجيز" اليوم الاثنين، 4 مايو 2020، إنها ستسرح 536 موظفا هذا الأسبوع، والذين يشكلون 31% من قوة العمل لدي الشركة.

وبحسب وكالة رويترز الإخبارية، في تقريرها اليوم، فيقع مقر شركة كريم في دبي، وتعمل الوحدة المملوكة لأوبر بالكامل في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي.

وأقرت معظم الدول عددًا من الإجراءات الاحترازية على رأسها فرض حظر تجوال جزئي وتقليل نسب حضور العمالة في الفطاعين العام والخاص، في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأودي فيروس كورونا بحياة أكثر من ربع مليون شخص على مستوى العالم، وأصاب ما يزيد على 3 ملايين آخرين منذ ظهوره في الصين نهاية العام الماضي.
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