تخدم 4 قرى.. محطة مياه شرب ببورسعيد تقضي على مشاكل الانقطاع

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محطة مياة شرب الكاب بجنوب بورسعيد .
واكد محافظ بورسعيد، ان المحطة تعد تحول تاريخي لمنظومة الخدمات المقدمة لاهالي الجنوب حيث تقضي تماما علي مشكلة تناوب وصول المياة ووصولها علي مدار ٢٤ ساعة .
واضاف ان المحطة تعمل بطاقة استيعابية ٢٦ الف م٣ يوم كمرحلة اولي بتكلفة تصل الي ٤٠٠ مليون جنية وستخدم قري ( شادر عزام .. قرية الفتح .. ام خلف .. العاشر من رمضان ) ، مشيرا الى ان المحطة تعد من المشروعات القومية الهامة التي تقدم من اجل المواطنين بمنطقة الجنوب ومن المقرر افتتاحها خلال العام الحالي.