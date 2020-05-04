تخدم 4 قرى.. محطة مياه شرب ببورسعيد تقضي على مشاكل الانقطاع

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محطة مياة شرب الكاب بجنوب بورسعيد .





واكد محافظ بورسعيد، ان المحطة تعد تحول تاريخي لمنظومة الخدمات المقدمة لاهالي الجنوب حيث تقضي تماما علي مشكلة تناوب وصول المياة ووصولها علي مدار ٢٤ ساعة .



