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محافظات

تخدم 4 قرى.. محطة مياه شرب ببورسعيد تقضي على مشاكل الانقطاع

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:13 م
محطة مياة شرب ببورسعيد
محطة مياة شرب ببورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محطة مياة شرب الكاب بجنوب بورسعيد .

واكد محافظ بورسعيد، ان المحطة تعد تحول تاريخي لمنظومة الخدمات المقدمة لاهالي الجنوب حيث تقضي تماما علي مشكلة تناوب وصول المياة ووصولها علي مدار ٢٤ ساعة  .

واضاف ان المحطة تعمل بطاقة استيعابية ٢٦ الف م٣ يوم كمرحلة اولي بتكلفة تصل الي ٤٠٠ مليون جنية  وستخدم قري ( شادر عزام .. قرية الفتح .. ام خلف .. العاشر من رمضان ) ، مشيرا الى ان المحطة تعد من المشروعات القومية الهامة التي تقدم من اجل المواطنين بمنطقة الجنوب ومن المقرر افتتاحها خلال العام الحالي.
تخدم 4 قرى.. محطة مياه شرب ببورسعيد تقضي على مشاكل الانقطاع
تخدم 4 قرى.. محطة مياه شرب ببورسعيد تقضي على مشاكل الانقطاع
تخدم 4 قرى.. محطة مياه شرب ببورسعيد تقضي على مشاكل الانقطاع
تخدم 4 قرى.. محطة مياه شرب ببورسعيد تقضي على مشاكل الانقطاع
تخدم 4 قرى.. محطة مياه شرب ببورسعيد تقضي على مشاكل الانقطاع
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محافظ بورسعيد محطة مياه شرب الكاب تحول تاريخي لمنظومة الخدمات

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