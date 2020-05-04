طلاب هندسة القاهرة يعترضون على طريقة امتحان الباقين للإعادة والفرصة الأخيرة









4-كما أننا نود أن نوضح لحضراتكم بإن طلبة الإعادة وطلبة الفرصة الأخيرة ليس (بطلاب فاشلين كما تعتقدون ) ولكن كل طالب منهم وقع تحت ظروف صحية ونفسية واجتماعية ومادية أدت به إلى تلك المرحلة ونعلم جيدًا أنه لو لم يكن طالب متفوق لم يتمكن من دخول هندسة القاهرة وكذالك تخطي الفرقة الإعدادية .





6-طلبة الإعادة وطلبة الفرصة الأخيرة أروح مثلهم مثل طلبة النقل ولابد أن تضعوهم في الحُسبان وتخشون عليهم من الضرر فنرجو من حضراتكم بتحقيق العدل ومعاملة جميع طلاب النقل بمساواة.

قدم طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بيان، لتوضيح موقفهم، بشأن قرار بعض الجامعات بخصوص طريقة امتحان الطلاب الباقين للإعادة وطلاب الفرصة الأخيرة.وجاء نص البيان؛ نود أن نخبر سيادتكم بأن هذا القرار بشأن أداء امتحانات تحريرية للطلاب الباقين للإعادة وطلاب الفرصة الأخيرة سوف يوقع علينا ضررًا كبيرًا. ولذلك نحيط علم سيادتكم ببعض المشكلات التي ستواجهنا1-وجود طلاب مغتربين والمدينة الجامعية في هذه الفترة في أنحاء الجمهورية تتحول ألى حجر صحي لمرضى فيروس كورونا وبذلك لن يستطيعوا الإقامة خلال فترة الامتحانات.2-توقف الدراسة أوقع الكثير من الضرر على كثير من الطلاب نظرًا لعدم اتاحة المناخ المناسب للدراسة اونلاين ولأنها طريقة جديدة في تلقي المحاضرات بالنسبة للطالب المصري فلم يستطيع معظم الطلبة مواكبة المحاضرات والريبورتات المطلوبة .3- تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص فإن جميع طلاب النقل لديهم فرصتين في تقديم الأبحاث .. ففي حالة رفض البحث اول مرة يحق للطالب تقديمه مرة أخرى .. ولكن بهذا القرار يكون لدينا فرصة واحدة على عكسهم..4- الطالب الباقي للإعادة والفرصة الاخيرة اقصى تقدير يحصل عليه هو (مقبول ) وبذلك فإنه لا يسعى لدرجات او تقدير في المادة ولكن ما يهمه هو النجاح في المقرر ولذلك فإننا نطالب بعمل بحث كباقي الطلبة المستجدين وعدم احتساب درجات الترم بالمثل كالطلاب المستجدين ... (تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص)5-وجود عدد من طلبة الفرصة الأخيرة واذا تم رسوب بعضهم فذلك سوف يؤدي الى فصلهم نهائيا من الكلية الملتحقين بها (لعدم جاهزيتهم لامتحان تحريري نظرا لما مرت به البلاد الفترة السابقة وعدم وجود أعمال سنة لهم)بناءا عليه1- نطالب التعامل معنا (الطلاب الباقون للإعادة والفرصة الأخيرة) كطلاب نقل ويتم التعامل معنا بنفس ضوابط الطلاب المستجدين ولا يتم استثنائنا من قرارات السيد وزير التعليم العالي2- تقديم أبحاث في كل مادة رسب بها الطالب .. وذلك لان الترم بأكمله مستبعد من المجموع التراكمي (حسب قرارات الوزير).3- ونطالب كذلك بالنسبة لطلبة الساعات المعتمدة والبرامج الخاصة بتطبيق نظام الأبحاث بدلا من الامتحانات التحريرية لمرورهم بنفس ظروف طالب الاقسام العامة5-طلبة الإعادة وطلبة الفرصة الأخيرة هم أولي طلبة بالبحث لأنهم في ضغط نفسي شديد أكبر من الضغط الذي يمر به الطالب المستجدأخيرا، نود ان نحيط علم سيادتكم بأن بعض الجامعات الحكومية ذكرت في بيانها صراحة بأن الطالب الباقي للإعادة والمتقدم من الخارج يعامل معاملة الطالب المستجد في تقديم البحث في المواد الراسب بها ونرجو من سيادتكم مساواتنا بزملائنا وتقبلوا فائق الإحترام والتقدير.ومن جانبه قال محمد علي أحد طلاب الفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة القاهرة الباقين للإعادة، إن الكلية تأخرت في إعلان تفاصيل الامتحانات البديلة لنا، وعندما نزلت بيان قالت أنه تم استبدال امتحانات الترم الثاني بأبحاث وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات.وأضاف علي، لـ"صدى البلد"، أنه حسب بيان الكلية الأول فسيكون نظام التقييم لنا كطلاب باقين للإعادة وطلاب الفرصة الأخيرة، هو نظام البحث، موضحا أنهم بدأوا التعامل مع الأساتذة على هذا الأساس، لافتا إلى أنهم فوجئوا بتغيير القرار في بيان الكلية الثاني، أن التقييم بالأبحاث للطلاب المستجدين فقط.وأشار الطالب بكلية الهندسة، إلى أنهم ذهبوا إلى عميد الكلية للشكوى من هذا القرار، وكان رده أن هذا قرار المجلس الأعلى للجامعات، وعندما صدر البيان الأول كانت تخفى علينا بعض الحيثيات وتم تعديلها في البيان الثاني.وتابع محمد علي، أن القرار فيه ظلم واقع عليهم كطلاب باقين للإعادة وطلاب الفرصة الأخيرة، موضحا أنه يجب مساواتهم مع زملائهم من الطلاب المستجدين.