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أخبار العالم

مساعدات السعودية في أسبوع.. بالأرقام

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:15 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الأحد، بتوزيع 404 سلال غذائية رمضانية، تزن 30 طنًا، للنازحين من الخانق ونهم إلى مناطق المجمع والجفينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 204 أسر.


وكان ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في الجمهورية اليمنية.


ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول في محافظة مأرب، اشتملت على توزيع 200 خيمة و800 بطانية، و400 بساط، استفاد منها 1,200 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الانسانية.


يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع مواد غذائية وإيوائية على النازحين والمتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من المحافظات اليمنية.


كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع 1,981 سلة غذائية رمضانية تزن 147 طنًا، للنازحين من الجوف إلى مأرب، استفاد منها 827 أسرة، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.


وفي إطار متوازي، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع توزيع 30,000 سلة غذائية في صوماليلاند، تستهدف 180,000 فرد من الأسر المحتاجة والفقيرة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء في صوماليلاند.


وقدم نائب رئيس إقليم صوماليلاند عبدالرحمن عبدالله زيلعي، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على وقوفهم ودعمهم الدائم لأشقاءهم في صوماليلاند، وذلك خلال استقباله بالقصر الرئاسي أعضاء وفد مركز الملك سلمان للإغاثة حيث جرى تقديم درع تذكاري لهم جرّاء جهودهم الإغاثية في صوماليلاند.


من جانبه، بين مساعد مدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة أن المشروع شمل جميع الأسر المحتاجة والفقيرة، ودور الأيتام، وذوي الإعاقة، والأرامل، وكبار السن في كافة محافظات ومناطق إقليم صوماليلاند، مؤكدًا أنه بالرغم من جائحة كورونا إلا أن المملكة ممثلة بالمركز واصلت تقديم المساعدات لإشقائها في صوماليلاند.

 


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