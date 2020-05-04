لمخترقي حظر التجول .. الهند تستخدم أداة غريبة للسيطرة عليهم .. فيديو

اذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها ابتكار الشرطة في مدينة شانديجار الهندية أداة غريبة عبارة عن ملاقط معدنية طويلة تسمح بالسيطرة على مخترقي حظر التجول المفروض ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وتسمح وسيلة القبض الجديدة والتي يصل طولها إلى 1.5 متر بالتعامل عن بعد مع مخالفي حظر التجوال.



