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أخبار البلد

"الزراعة" تصدر نشرة توصيات فنية لمحصول الأرز خلال شهر مايو ..فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصدر قطاع الارشاد الزراعي، نشرة فنية باهم التوصيات الفنية، الواجب على مزارعي محصول الارز مراعاتها خلال شهر مايو الجاري.

واشارت التوصيات الى انه يتم خلال هذه الفترة زراعة المشاتل وهى أنسب وأفضل فترة للزراعة، موضحة انه حتى تتم هذه العملية على الوجه الأكمل يجب أن يقوم المزارع بالإجراءات التالية :

- شراء تقاوى الأصناف التى يرغبها المزارع وتكون التقاوى من مصدر موثوق فيه وفى حدود المعدل الموصى به وهو  30-40 كجم للفدان للأصناف العادية التقليدية أو 10 كجم للفدان للهجين.

- إختيار المشتل فى أرض جيدة وبجوار مصدر مياه الرى ومساحته حوالى 1-1.5 قيراط  لكل فدان.

- تحرث الأرض جيدًا ثم تترك فترة قليلة للتهوية ثم يضاف سماد اليوريا أو سلفات النشادر بالمعدل الموصى به مع التقليب فى الأرض ثم التسوية ثم الغمر بالماء بعد إضافة السماد مباشرة.

- تقسيم أرض الشتل إلى أحواض صغيرة مستطيلة ثم التسوية بالتلويط ثم إضافة كبريتات الزنك ( 1 كجم لكل قيراط مشتل).

- يتم بدار التقاوى بالمشتل والتى تكون قد تم تجهيزها أثناء إعداد المشتل وذلك بنقع التقاوى قبل زراعتها لمدة 24-48 ساعة ثم كمرها لمدة يومين لحين التلسين ثم الزراعة فى وجود منسوب من المياه 2-3 سم بالمشتل.
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