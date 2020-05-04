أكثر 5 سيارات ملاكي مبيعًا في مصر خلال 2020.. صور

انخفضت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير خصوصا مع تفشي فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابات ومخاوف المستهلكين من الشراء خوفا من التعرض للإصابة.
وإليكم أكثر 5 سيارات ملاكي زيرو مبيعا في مصر خلال العام الجاري 2020.
أكثر 5 سيارات ملاكي مبيعًا في مصر 2020:
1- تويوتا كورولا - 3839 سيارة
مواصفات toyota
corolla
تويوتا كورولا 2020 تأتي بمحرك 1600 سي سي 16
صباب 4 سلندر بفتيس أوتوماتيك cvt.
2- نيسان صني - 2922 سيارة
مواصفات nissan sunny
نيسان صني 2020 تأتي بمحرك 1500 سي سي 16 صباب 4
سلندر ومتاحة بفتيس مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات.
3- فيات تيبو - 2815 سيارة
مواصفات fiat tipo
فيات تيبو تأتي بمحرك 1400 سي سي 16 صباب 4 سلندر ومتاحة بفتيس ماتيوال 6 سرعات أو أوتوماتيك 6 سرعات.
4- رينو لوجان - 2100 سيارة
مواصفات rinault logan
رينو لوجان تأتي بمحرك 1600 سي سي 8 صباب أو 16
صباب ومتاحة بفتيس مانيوال أو أوتوماتيك.
5- كيا سبورتاج - 1615 سيارة
مواصفات kia sportage
كيا سبورتاج تأتي بمحرك 1600 سي سي
GDI بعدد 16 صباب 4 سلندر ومتاحة بفتيس أوتوماتيك 6
سرعات.