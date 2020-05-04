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سيارات

أكثر 5 سيارات ملاكي مبيعًا في مصر خلال 2020.. صور

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:40 م
تويوتا كورولا ٢٠٢٠
تويوتا كورولا ٢٠٢٠
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اشرف عطية

انخفضت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير خصوصا مع تفشي فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابات ومخاوف المستهلكين من الشراء خوفا من التعرض للإصابة.

وإليكم أكثر 5 سيارات ملاكي زيرو مبيعا في مصر خلال العام الجاري 2020.

 

أكثر 5 سيارات ملاكي مبيعًا في مصر 2020:

1- تويوتا كورولا - 3839 سيارة

مواصفات toyota corolla 

تويوتا كورولا 2020 تأتي بمحرك 1600 سي سي 16 صباب 4 سلندر بفتيس أوتوماتيك cvt. 

 

2- نيسان صني - 2922 سيارة

مواصفات nissan sunny 

نيسان صني 2020 تأتي بمحرك 1500 سي سي 16 صباب 4 سلندر ومتاحة بفتيس مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات.

 

3- فيات تيبو - 2815 سيارة

مواصفات fiat tipo 

فيات تيبو تأتي بمحرك 1400 سي سي 16 صباب 4 سلندر ومتاحة بفتيس ماتيوال 6 سرعات أو أوتوماتيك 6 سرعات.


4- رينو لوجان - 2100 سيارة

مواصفات rinault logan 

رينو لوجان تأتي بمحرك 1600 سي سي 8 صباب أو 16 صباب ومتاحة بفتيس مانيوال أو أوتوماتيك.


5- كيا سبورتاج - 1615 سيارة

مواصفات kia sportage 

كيا سبورتاج تأتي بمحرك 1600 سي سي GDI بعدد 16 صباب 4 سلندر ومتاحة بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات.

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