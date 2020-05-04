أكثر 5 سيارات ملاكي مبيعًا في مصر خلال 2020.. صور

انخفضت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير خصوصا مع تفشي فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابات ومخاوف المستهلكين من الشراء خوفا من التعرض للإصابة.

وإليكم أكثر 5 سيارات ملاكي زيرو مبيعا في مصر خلال العام الجاري 2020.



أكثر 5 سيارات ملاكي مبيعًا في مصر 2020 :



1- تويوتا كورولا - 3839 سيارة

مواصفات toyota corolla

تويوتا كورولا 2020 تأتي بمحرك 1600 سي سي 16 صباب 4 سلندر بفتيس أوتوماتيك cvt.

2- نيسان صني - 2922 سيارة

مواصفات nissan sunny

نيسان صني 2020 تأتي بمحرك 1500 سي سي 16 صباب 4 سلندر ومتاحة بفتيس مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات .

3- فيات تيبو - 2815 سيارة

مواصفات fiat tipo

فيات تيبو تأتي بمحرك 1400 سي سي 16 صباب 4 سلندر ومتاحة بفتيس ماتيوال 6 سرعات أو أوتوماتيك 6 سرعات.





4- رينو لوجان - 2100 سيارة

مواصفات rinault logan

رينو لوجان تأتي بمحرك 1600 سي سي 8 صباب أو 16 صباب ومتاحة بفتيس مانيوال أو أوتوماتيك.





5- كيا سبورتاج - 1615 سيارة

مواصفات kia sportage