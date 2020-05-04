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أخبار العالم

بعد حديثه عن مرض كيم جونج أون.. لعنة زعيم كوريا الشمالية تطارد رئيس استخبارات تايوان

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:22 م
رئيس الاسخبارات التايوانية
رئيس الاسخبارات التايوانية
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شيماء مصطفى
دافع رئيس الاستخبارات التايوانية "تشيو كو تشنج"، عن تصريحاته بشأن مرض زعيم كوريا الشمالية، "كيم جونج أون"، التي قالها الخميس الماضي، قبل يوم من ظهور الأخير في احتفالية عيد العمال عقب غياب لمدة 20 يوما.

ووفقا لموقع "فوكس تايوان"، واجه لـ تشيو، اليوم الإثنين، انتقادات لاذعة في جلسة استماع عقدتها لجنة تشريعية لاستجوابه بشأن المعلومات التي أصدرها بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية.

وأكد "تشيو"، أنه لم يتطوع في تقييم الحالة، ولكنه كان يرد على استفسار أحد المشرعين بشأن قضية حساسة، مضيفا أنه لم يرتكب أي خطأ.

وعندما سُئل بشأن صحة الفيديو والصور التي تظهر زعيم كوريا الشمالية بصحة جيدة، رد تشيو على الفور، "إذا كنتم تريدون مني أن أطلعكم على الأمر، سأبلغكم في جلسة خاصة بعد هذه الجلسة".

وأكد تشيو للمشرعين أن لديهم بالفعل فهمًا جيدًا للوضع في كوريا الشمالية، متحديا أحد النواب قائلا إنه سواء كان مرض كيم خطيرا أم لا، فهو مريض فعلا.

وكان مدير مكتب الأمن القومي (NSB) في تايوان، تشيو كو تشنج، قال الخميس الماضي، إن الزعيم الكوري الشمالي "مريض" وإن بيونج يانج لديها خطط طارئة لصراع محتمل على السلطة إذا مات، وفق تقرير نشرته صحيفة "تايوان نيوز".

كما قدم تشيو وصفًا غامضًا لصحة كيم عندما تم الضغط عليه في جلسة استماع حكومية حول شائعات عن وفاة الأخير المحتملة، بحسب التقرير، الذي ذكر أنه ضحك ورفض الرد عندما سئل عما إذا كان ذلك يعني أن زعيم كوريا الشمالية على قيد الحياة بالفعل.

وقال للمشرعين: "جوابي هو من المعلومات الاستخباراتية المتوفرة وليست رأيًا"، وفق الصحيفة.
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