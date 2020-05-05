كورونا يعمق جراح أطفال الرؤية.. تمرد ضد قانون الأسرة: حرمان أطفال الشقاق منها قطعا لصلة الأرحام.. وحقوقيون: نطالب بالتماس الإنسانية واستبدالها بالاستضافة

رباب عبده: تبديل الرؤية بالاستضافة هو الحل

رضا الدنبوقي: تنفيذ الرؤية با لأماكن العامة في الظروف الحالية خطر محدق

تمرد ضد قانون الأسرة: وزير العدل لم يقدم بدائل لتنفيذ أحكام الرؤية بعد غلق النوادي ومراكز الشباب





تعد الرؤية من أكثر القضايا التى تحتاج لتعديل فى قانون الأحوال الشخصية، وهناك مطالب كثيرة بإلغائها فى القانون الجديد، لكن بعد أن اجتاح البلاد فيروس كورونا المستجد أصبحت ساعات الرؤية هى حلم غير الحاضن ،لأنه طبقا للقانون تشترط الرؤية أن تكون فى أحد الأماكن العامة مثل النوادى أو مراكز الشباب، وبعدما فرضت الحكومة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وغلق النوادي انعدم تطبيق الرؤية، وحرم غير الحاضن والطفل من اللقاء فتعمقت الجراح ولَم توفر الدولة البدائل لذلك تعالت الصرخات بالوصول لحل سريع إنساني.





المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف الطفل والأسرة فى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، أوضحت أن الرؤية هامة جدا لتقارب غير الحاضن مع الطفل وكانت تنفذ فى أحد النوادى ومراكز الشباب حسب حكم المحكمة .





وأضافت "عبده" أنه بسبب الظروف التى تمر بها البلاد مع انتشار فيروس كورونا اضطرت الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض منها غلق هذه النوادى والمراكز .





وأشارت الى أن توقف الرؤية تسبب عوامل نفسية سيئة للطفل ولغير الحاضن ،ولابد من ايجاد بدائل انسانية فى هذا الظرف.





وطالبت أن يتم- بطريقة ودية- استبدال الرؤية باستضافة حتى نستغل الفرصة ويحدث تقارب بين الطفل وأهل والده أو والدته، ونلتمس الرحمة والتعاون من الحاضن لمصلحة الطفل والأسرة كلها .





وفى سياق آخر قال رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إن المادة رقم ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ قررت "ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين".





وأضاف الدنبوقى أنه إذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، مؤكداَ أنه لا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي،فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.





وأشار الى أنه في الظروف التي تمر بها المجتمعات حاليا يعد تنفيذ الرؤية في الاماكن العامه خطر محدق بالطفل متعلق بالمساس بالصحة والحق في الحياة للأطفال وأن موانع المسئولية قد توافرت بكامل شروطها في ظل هذه الظروف الصعبة لذلك فإن الأم عند عدم تنفيذ حكم الرؤية لا ترتكب مخالفه حيث يمكن الإتفاق وتنظيم الرؤية عند التوافق في منزل أحد الأبوين أو أيا من الأقارب وإن رفض الأب وتحقيقا للمصلحة الفضلى للصغير والظروف التي تعد في حكم القوة القاهرة لا جريمة ولا عقوبة على الحاضن لاستحالة التنفيذ لوجود ظروف قهرية لها ما يبررها.





ومن جهتها، ذكرت حملة "تمرد ضد قانون الأسرة" إن الإجراءات التى تتخذتها الحكومة ومؤسساتها لمواجهة جائحة كورونا مهمة ومتعاظمة الأثر فى حماية مواطنيها، وعليها تقوم الوزارات المختصة بإتخاذ تدابير وقرارات تتفق ومصلحة الفرد والمجتمع.





وأوضحت الحملة، فى بيان لها، أنها فوجئت بقرار وزير العدل باستمرار تأجيل نظر الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الإبتدائية مع استثناء "دعاوى تقرير النفقة المؤقتة للزوجة والصغير، وقرارات النيابة العامة وأحكام تسليم الصغير، وقرارات وأحكام التمكين من مسكن الحضانة"، بجانب دعاوى الولاية على المال، وطعون النقض فى الجنح المنعقدة بغرف المشورة.





وتؤكد الحملة؛ أن حقوق النساء المطلقات والأطفال فى النفقات والمسكن أو نفقة بديلة عنه؛ لا خلاف على إجراءات حمايتها وتنفيذها، وأن استقرار المجتمع لا يتحقق دون ضمان وحماية حقوق كافة أفراده دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين طبقا للدستور.





وتابعت الحملة؛ "إلا أن وزير العدل لم يستكمل إجراءات ضمان وحماية حقوق معطلة للآباء والأمهات غير الحاضنين فى رفع دعاوى قضائية تطالب بالرؤية أو الاصطحاب والمبيت للصغير مع الطرف غير الحاضن، كما لم يشر قراره إلى تنظيم المدة القانونية المقررة للطعون بالاستئناف على قضايا الأسرة المقضي بها فى ظل تعطل العمل ولو جزئيا لدى الجهاز الاداري للدولة ومؤسساته وبينها منظومة الادارة المعاونة للقضاء".





واستطردت الحملة؛ "كذلك إلتفت وزير العدل عن استحداث بدائل جديدة لتنفيذ الأحكام القضائية برؤية الصغار لآبائهم وأمهاتهم غير الحاضنين، بعد تعطيل العمل بمراكز الشباب وغلقها مع الحدائق العامة والأندية والأماكن محل تنفيذ تلك الأحكام، بل وبادر بالطعن على حكم القضاء الإداري بإلغاء وبطلان قرار تنظيم الرؤية بالأماكن المشار إليها، وهو القرار الذي يراه القضاء الإداري مقيدا لسلطة القضاة فى إقرار الاصطحاب والمبيت للصغير مع الطرف غير الحاضن".





وترى الحملة؛ أن حرمان أطفال الشقاق وعددهم بالملايين من تنفيذ أحكام الرؤية وتجاهل وزير العدل إيجاد بدائل أفضل لحمايتهم وحقوقهم وذويهم؛ تتفق والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، تشير إلى إنحياز واضح.





وتدعو حملة "تمرد ضد قانون الأسرة"؛ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لإتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لحق الأسر المصرية فى التواصل وإيقاف كافة القرارات السلبية الداعمة لدعوات قطع صلات الأرحام التى أغرقت المجتمع فى الفوضى خلال السنوات الأخيرة، مشددة على نواب البرلمان تفعيل دورهم الرقابي فى مساءلة وزير العدل بخصوص إجراءاته وقراراته ذات الصلة بالتدابير الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، واستجواب وزير الشباب والرياضة بشأن إمكانية تحديد موعد لإعادة فتح مراكز الشباب؛ ولو جزئيا؛ مثلما فعل نظيره وزير العدل وسمح بإعادة العمل بالمحاكم.



