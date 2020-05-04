دعم إماراتي للقطاع الصحي السوداني بـ 75 مليون درهم

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن تقديم مجموعة من المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في السودان، بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليون درهم وذلك في إطار حزمة المساعدات العاجلة التي تعهدت بها دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديمها للشعب السوداني.





وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية اليوم الاثنين أن تلك المساعدات الطبية تأتي كجزء من المساعدات التي أقرتها الإمارات في شهر أبريل 2019 والبالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان، حيث أن الصندوق قام و بالتنسيق مع سفارة الإمارات في الخرطوم والحكومة السودانية متمثلة بالصندوق القومي للإمدادات الطبية بتسليم الشحنتين الأولى والثانية والبالغة حوالي 135 طنا من المساعدات الطبية والدوائية بقيمة بلغت 10 ملايين درهم أي ما يعادل 2.7 مليون دولار، وسيتم استكمال توريد باقي الشحنات خلال الفترة القادمة من هذا العام.





و قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، إننا مستمرون في تقديم الدعم للشعب السوداني الشقيق من خلال توفير الاحتياجات الأساسية في مختلف القطاعات وعلى وجه الخصوص الصحية والتعليمية والزراعية.





وأشار إلى أن الصندوق يرتبط بعلاقات وثيقة مع السودان، وأن المساعدات المقدمة لدعم متطلبات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية يعد أحد الأولويات التي يحرص صندوق أبوظبي للتنمية على توفيرها في سبيل تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة وضمان استمرارية توفير الخدمات الطبية اللازمة للشعب السوداني في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لا سيما في ظل هذه الظروف العصيبة التي يعيشها العالم جراء فيروس كورونا وتداعياته.