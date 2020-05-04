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أخبار البلد

الزراعيين تناشد بزيادة مساحة المحاصيل الصناعية الشتوية

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إن محصول الكتان شتوى ويزرع في شمال الدلتا ، موضحا أنه محصول ثنائي الغرض ، حيث يتم استخراج منه زيوت وألياف ويدخل في العديد من الصناعات.

وناشد " خليفة" في تصريحات لـ "صدى البلد" وزارة الزراعة بزيادة المحاصيل الصناعية خاصة الشتوية منها لأنها تستهلك مياه بنسبة أقل، مؤكدا أن هذا العام تم زيادة زراعة الكتان عن العام الماضى بمقدار ١٠ الآلاف فدان.

وأضاف "نقيب الزراعيين" أن لتوجه نحو الاستفادة من القيمة النسبية لمنتجات الكتان، أفضل من تصديره خاما، وتعود منتجات الكتان إلى مصر في صورة “غزول” وخيوط ومنسوجات، بضعف الثمن .

ونوه إلي أن الدول المتقدمة تعتمد على إضافة بذور الكتان إلي المخبوزات، وذلك لفوائده الصحية واحتوائه على الأحماض الدهنية “أوميجا 3″، وقدرته علي زيادة إنتاجية اللحوم والالبان في الماشية عند استخدام منتجاته في صناعة الأعلاف.

وأوضح أن مزايا عديدة من الكتان حيث تستخدم بذور الكتان في انقاص الوزن وذلك لأنها غنية بالألياف .
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