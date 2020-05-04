شاهد.. إعلامى يتبرع على الهواء لمؤسسة خيرية لتوصيل المياه للقرى الفقيرة

تبرع الإعلامى هانى عبد الرحيم، على الهواء لمؤسسة سقيا الماء لتوصيل المياة للقرى الفقيرة، موضحا أنه قام بالإتصال بالمؤسسة خلال برنامجه "أحلام مواطن"، من أجل التبرع بالخير.





ورد عليه مؤسس حملة "سقيا الماء"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"، بأنه قام بالاتصال و التبرع للشخص الصحيح، مشيرا إلى أن المندوب الخاص بالمؤسسة سيذهب إليه من أجل استلام مبلغ التبرع.





يذاع برنامج "أحلام مواطن" على الهواء مباشرة كل يوم أربعاء من السابعة إلى الثامنة مساءً، عبر فضائية "المحور".





"أحلام مواطن" برنامج اجتماعي خدمي متنوع كان يُعرض على العديد من الفضائيات منذ عام 2016 ابتداءً من قناة "النهار" وقناة "الحدث اليوم"، والعديد من الفضائيات المختلفة ليكون هذا الموسم مع كتيبة إعلاميى "المحور"، وحصل البرنامج أثناء عرضه على الكثير من التكريمات كأحسن برنامج اجتماعي خدمي متنوع.





ويقول هاني عبدالرحيم، مُقدم البرنامج، إن هذا الموسم لبرنامج "أحلام مواطن" يُعد موسمًا استثنائيًا جدًا؛ لما سيتم تقديمه في البرنامج لأنه وكعادته يحمل العديد من المفاجآت السارة جدا للمواطن المصري، وكذلك استمرار ملف التوظيف والتدريب من خلال البرنامج طبقا للبروتوكول الرسمي الموقع بين البرنامج ووزارة القوى العاملة والعديد من الملفات التي تدعم وتُساند الدولة المصرية والمواطن المصري في جميع المحافظات.



