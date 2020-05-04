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فن

دي المفاجأة .. هبة عبد الغني وراء تغيير شخصية محمود حميدة في "لما كنا صغيرين".. صور

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:47 م
محمود حميدة وهبة
محمود حميدة وهبة علد الغني
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سعيد فراج

حلت الفنانة هبة عبد الغني ضيف الحلقة العاشرة من مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي يتم عرضه خلال ماراثون رمضان الحالي 2020، عبر شاشات القنوات الفضائية.


وظهرت هبة عبد الغني، كضيف شرف على حلقات المسلسل، حيث تجسد من خلال السياق الدرامي للمسلسل شخصية نور زوجة سليم منصور، والتي يجسدها الفنان محمود حميدة، وتكون السبب في تحول شخصيته من الخير إلى الشر.


ونشرت هبة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور من شخصيتها بالمسلسل.


وعقلت عليها قائلة:"دي المفاجئة اللي كنت مخبياها عليكم قبل رمضان ، ومريت مرور خفيف في ضيافة فريق عمل لما كنا صغيرين في اخد الفلاش باكس نور زوجة سليم منصور ، سعيدة جدا بالوقوف امام القامة الكبيرة الاستاذ محمود حميدة و فرحانه بنجاح العمل ، مبروك لكل صناعه و مبرك ريكو مبرووك شركة ارت ميكرز و شركة سينرجي على العمل المميز ده.


كما يعرض لهبة عبد الغني خلال السباق الرمضاني الحالي كلا من مسلسل "فرصة تانية"، مسلسل"ليالينا 80".


مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

دي المفاجأة .. هبة عبد الغني وراء تغيير شخصية محمود حميدة في "لما كنا صغيرين".. صور
دي المفاجأة .. هبة عبد الغني وراء تغيير شخصية محمود حميدة في "لما كنا صغيرين".. صور
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