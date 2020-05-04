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رياضة

أيمن عبد العزيز: الخطيب كلمني 3 مرات للانضمام للأهلي ورفضت

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:50 م
أيمن عبد العزيز
أيمن عبد العزيز
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إسماعيل محمود
أكد أيمن عبد العزيز، قائد نادي الزمالك السابق، أن النادي الأهلي فاوضه للانضمام إلى صفوفه عند عودته لمصر.


وقال "عبد العزيز"، في تصريحات إذاعية ببرنامج "النجوم في رمضان" الذي يذاع على إذاعة الشباب والرياضة، "الزمالك فاوضني للعودة عام 2006 لكنني لم أعد في ذلك الوقت، وعندما عدت لمصر لزيارة والدي، عدلي القيعي فاوضني وكابتن محمود الخطيب كلمني 3 مرات".


وأضاف "عبد العزيز"، "قلت له في المكالمة الأولى اخترت الزمالك وأنهيت كافة التفاصيل، وقلت له الزمالك عندي رقم 1، ثم اتصل بي مرة أخرى وسألني هل اختياري للزمالك بسبب الأمور المادية، قلت له أنا لا أعود في اتفاقي، وأنا زملكاوي ولا أستطيع الذهاب للنادي الأهلي، وقال لي أنني أؤدي بشكل جيد في تركيا ونصحني بالاستمرار هناك".


وكان أيمن عبدالعزيز لعب في نادي الزمالك في عمر الـ 17 قبل أن يحترف في تركيا، ثم عاد لقيادة نادي الزمالك.


يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه حتى منتصف شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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