خالد الجندى: التحريم أو التحليل أمر ليس بشريا ولا يجوز بدون دليل .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كلمة النسيء في قوله تعالى «إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ..» بمعنى التأخير ونزلت بسبب القرارات التي تؤخر المواعيد بدون دليل.





وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «التأخير هو زيادة في الكفر لها به من أضرار كبيرة لأنه ليس تلاعب بالشهور فقط بل هو استحلال للدماء».





وأكد أن التحليل والتحريم بدون دليل هو استحلال لما حرم الله عز وجل واعتداء على شرع الله، مضيفا «التحريم لله وليس للبشر».





المقصود بآية إنما النسيء زيادة في الكفر