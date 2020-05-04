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تعليم

البحث العلمي تواصل فعالياتها وتطلق مبادرات جديدة

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:49 م
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي - صورة أرشيفية
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نهلة الشربيني
قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم، إن أكاديمية البحث العلمي تقيم جميع الورش اونلاين حتى لا يحدث اختلاط مباشر بالجمهور وخاصة في المؤتمرات لذا قررت الأكاديمية إجراء معرض القاهره الدولي السابع للابتكار افتراضيا.

واضاف أن الأكاديمية قدمت العديد من  المنح والمسابقات للباحثين الراغبين المساهمة في مواجهة ازمة كورونا، موضحا أنها تواصل جهودها لاستمرار انشطتها، موضحا أن الأكاديمية مازلت تستقبل الراغبين في التسجيل ببرامجها عبر موقعها الرسمي.

وكان قد أشار إلى انه على رأس هذه المسابقات المنحة الإستثنائية العاجلة من برنامج طبق فكرتك للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، بقيمة 30 مليون جنيه التي تدعم مقترحات بحثية مبتكره تقدم حلول علمية وتكنولوجيه قابلة للتطبيق، مشيرا إلى ان المقترحات المقدمة بلغت 320 مقترحًا.


وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن بنك الابتكار المصري استقبل 127 مقترحا للتحديات التي اطلقها وفاز بها 25 مقترحا في التحدي الأول و 24 في التحدي الثاني، بجوائز مالية .

وأوضح أن معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار الذى تنظمه الأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا سيعقد هذا العام افتراضيا، في شهر أكتوبر ومن المتوقع أن تقل تكلفة المعرض 50% عن العام الماضى مع إتاحة فرص للمشاركة ضعف العام الماضى.
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