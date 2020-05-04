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أخبار البلد

إخصائي صحة نفسية: عمليات التحول الجنسي تحتاج إلى لجنة ثلاثية

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور هشام ماجد، اخصائي الصحة النفسية، بمستشفى العباسية، إن عمليات التحول الجنسي تحتاج تشريعات خاصة، وفحص نفسي شامل.


وأكد اخصائي الصحة النفسية، في تصريحات لصدي البلد، أن التحول الجنسي يحتاح تقريرا من ثلاثة أطباء ليشكلوا لجنة ثلاثية، تفيد بأن الحاله مضطربة هويتها الجنسية وتحتاج إلى تغيير.


وأثيرت حالة من الجدل بعد تصريح الفنان هشام سليم، في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، والذي أعلن فيه عن تحول ابنته جنسيًا، وصارت ذكرًا، ما جعله حديث وسائل الإعلام، والسوشيال ميديا. 


هشام سليم لديه من الأبناء ثلاثة، الكبرى هي نورا، والتي تحولت إلى ذكر وأصبحت نور، والوسط زين الشرف، والصغرى، هي قسمت، وهناك العديد من الصور التي تجمعه مع «نور وقسمت». 


وحل الفنان هشام سليم، مساء أمس، الأحد، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي فى برنامجها "شيخ الحارة".


وتحدث هشام سليم  بجرأة شديدة عن تفاصيل تحول ابنته إلى ذكر بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الآن.


وأضاف: فى مصر نحن نعترف إما بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين.


وأجاب هشام سليم، عن سؤال "إيناس الدغيدي" بشأن علاقته بأولاده وما إذا كانوا يكرهونه، قائلًا "حاليا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى".


وقال إن سبب كره أولاده له هي رغبته في تعليمهم بعض الأمور، ولكن هم لم يكونوا متقبلين، لافتا إلي أنه مع الوقت أدركوا ضرورة تلك الأمور، معقبا "لما كبروا وفهموا بقوا يحبونى".


وأضاف هشام سليم، أن أولاده كانوا لا يشاهدون أعماله الفنية، متابعا "دلوقتي بدأوا يتفرجوا علي آخر أعمالي"، مؤكدا أنه لم يكن "أبا فاشلا".

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