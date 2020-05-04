توزيع 4400 كرتونة مواد غذائية على المستحقين بالقرى الأكثر احتياجا في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على أهمية دور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .





وأشاد بالدور الحيوي والهام الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية لجميع مواطني المحافظة خاصه فى ظل الظروف الحاليه التى تمر بها البلاد .





ووجه محافظ البحيرة باستمرار استهداف الأسر الغير قادرة والأرامل والمرأة المعيلة بالقرى الأكثر احتياجا وتكثيف المساعدات بها .





ولفت إلى أهمية الإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها .





وفى إطار ذلك أشار عادل درغام -مدير فرع اورمان البحيرة الى توزيع ٤٤٠٠ كرتونة مواد غذائية منذ بداية شهر رمضان لدعم اسر العمالة الغير منتظمة والارامل والاسر الاولى بالرعاية بمراكز ومدن المحافظة .



