AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

استجابة لـ «صدى البلد».. محافظة القاهرة ترفع تراكمات القمامة بشارع التعاون بالمطرية.. صور

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:02 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
شنت أجهزة حي المطرية اليوم، حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة الموجودة فى شارع  التروللي و التعاون بالمطرية ، فضلًا عن تطهير وتعقيم المنطقة ورش شوارعها بالمواد المطهرة في ضوء الإجراءات الاحترازية للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء  خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع تراكمات القمامة ورش المنطقة وتطهيرها.

يأتي هذا في استجابة سريعة لما نشره موقع " صدى البلد" الإخباري، اليوم، تحت عنوان " أهالي  شارع التروللى والتعاون بالمطرية  يستغيثون من تراكم أكوام القمامة". 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صناديق القمامة مطلب سكان شارع المطرية الرئيسي بالقاهرة

أهالى شارع سليم بالزيتون يشكون من تراكم القمامة

سكان شارع متولى الشعراوي بمدينة نصر يشكون من انتشار أكوام القمامة

شاهد ... سكان شارع عرب أبو طويلة بالمطرية يستغيثون من انتشار القمامة

تراكم القمامة فى ميدان الأميرية بالمطرية يثير غضب الأهالى

سكان شارع شيديا بكامب شيزار فى الإسكندرية يستغيثون من تجمع أكوام القمامة

ترشيحاتنا

نفت مشاركتها فى تحليل الإصابات.. الصحة العالمية تتبرأ من خريطة توزيع كورونا بمصر

جونسون يكشف السر وراء انتصاره على كورونا

أول تعليق رسمي من قطر يكشف حقيقة الانقلاب العسكري ضد تميم

دراسة تحذر من السهر ليلا وتجاوز موعد النوم.. يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض

هل ظلم أحمد مجدي شخصا بالواقع؟.. الفنان يجيب

القبض على نجم الوداد المغربي برفقة خطيبته بسبب كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على العجلة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

هنخس في رمضان .. جربي دايت الزبادي بالليمون لخسارة 5 كيلو في الأسبوع

حكة وبثور.. 5 أعراض جلدية جديدة لفيروس كورونا