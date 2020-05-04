استجابة لـ «صدى البلد».. محافظة القاهرة ترفع تراكمات القمامة بشارع التعاون بالمطرية.. صور

شنت أجهزة حي المطرية اليوم، حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة الموجودة فى شارع التروللي و التعاون بالمطرية ، فضلًا عن تطهير وتعقيم المنطقة ورش شوارعها بالمواد المطهرة في ضوء الإجراءات الاحترازية للقضاء على فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع تراكمات القمامة ورش المنطقة وتطهيرها.
يأتي هذا في استجابة سريعة لما نشره موقع " صدى البلد" الإخباري، اليوم، تحت عنوان " أهالي شارع التروللى والتعاون بالمطرية يستغيثون من تراكم أكوام القمامة".
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.