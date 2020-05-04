استجابة لـ «صدى البلد».. محافظة القاهرة ترفع تراكمات القمامة بشارع التعاون بالمطرية.. صور

شنت أجهزة حي المطرية اليوم، حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة الموجودة فى شارع التروللي و التعاون بالمطرية ، فضلًا عن تطهير وتعقيم المنطقة ورش شوارعها بالمواد المطهرة في ضوء الإجراءات الاحترازية للقضاء على فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع تراكمات القمامة ورش المنطقة وتطهيرها.





يأتي هذا في استجابة سريعة لما نشره موقع " صدى البلد" الإخباري، اليوم، تحت عنوان " أهالي شارع التروللى والتعاون بالمطرية يستغيثون من تراكم أكوام القمامة".



