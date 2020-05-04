احتجاجا على الأوضاع المعيشية.. مواكب من المحتجين من بيروت لطرابلس..فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها انطلاق مواكب من السيارات من مدينة بيروت باتجاه مدينة طرابلس، للتعبير عن احتجاج المشاركين فيها على الأوضاع المعيشية في البلاد.



وتوجهت عشرات السيارات صباحا من العاصمة إلى مدينة طرابلس بشمال لبنان، للمشاركة بالاحتجاجات التي من المقرر أن تنطلق مساء في عاصمة الشمال.





وأتت تلك الإحتجاجات تنديدا بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي الذي آلت إليه البلاد.





وتجددت بداية هذا الأسبوع الحركة الشعبية الاحتجاجية التي انطلقت منذ 17 أكتوبر من العام الماضي، في وقت وقعت الحكومة على طلب لصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض لدعم الخطة الانقاذية التي أقرتها الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.