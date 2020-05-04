هل فيروس كورونا جند من جنود الله ؟ .. المفتي يجيب.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية ، إن الله عز وجل يبتلى الإنسان ليس فقط بالأمراض، بل حتى فى السحر والعلم والرزق، مشيرا إلى أن كل ما يأتى للإنسان فى هذه الدنيا اختبار.









وأضاف "علام" خلال لقاء خاص مع الإعلامى حمدى رزق مقدم برنامج "نور النبي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الإنسان الفطن هو الذى يستعد لهذه اللحظة من الابتلاء واعتبارها نوعا من العطاء، موضحا أن من أتى إليه عطاء من الرزق والصحة عليه ان يشكر ربه سبحانه وتعالى.









وتابع أنه على الإنسان أن يصبر على الشدة، لذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له"، حيث يكون دائرا بين الصبر وبين شكر الله تعالى.









وأشار إلى أنه فى تلك الظروف التى يمر بها العالم من تفشي فيروس كورونا، على الإنسان أن يلجأ إلى ربه، لافتا إلى أنه من الخطأ القول بأن الفيروس يمثل عقابا من الله، حيث أن ذلك الأمر غيبي ولا يعرفه الإنسان.









وأوضح أنه كان هناك وباء فى أيام صحابة رسول الله والذى استشهد ومات به سيدنا أبو عبيدة وهو أمين الأمة وسيدنا معاذ بن جبل، لافتا إلى أن هؤلاء الصحابة شهد لهم النبي بالعدالة والخير، متابعا: "أينزل الله سبحانه وتعالى بهم العقاب؟"، مؤكدا ان فيروس كورونا الأن هو اختبار من الله للمؤمن لينظر أيصبر أم لا.









وأفاد بأن كل ذلك لا يمنع من الأخذ بالأسباب التى تؤدى إلى إزالة تلك الجائحة من فيروس كورونا، بالإضافة إلى ما تتخذه الدولة وأجهزتها المختلفة ومؤسساتها من التدابير الاحترازية التى يجب على الإنسان أن يتبعها.



