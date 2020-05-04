حقيقة تطبيق العمل عن بعد في الجهات الحكومية السعودية

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تطبيق منظومة العمل عن بعد في الجهات الحكومية السعودية.





وقالت الوزارة عبر "تويتر" اليوم الاثنين إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية نؤكد بأنه قيد الدراسة.





وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية انها ستعلن في حال إقرار أي مبادرات تخص العمل عن بعد عبر حساباتها الرسمية.



