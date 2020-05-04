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أخبار العالم

حقيقة تطبيق العمل عن بعد في الجهات الحكومية السعودية

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:32 م
وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية السعودية
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محمود نوفل
نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تطبيق منظومة العمل عن بعد في الجهات الحكومية السعودية.

وقالت الوزارة عبر "تويتر" اليوم الاثنين إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية نؤكد بأنه قيد الدراسة. 

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية انها   ستعلن في حال إقرار أي مبادرات تخص العمل عن بعد عبر حساباتها الرسمية.

يشار إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد أجبرت جميع حكومات العالم في كل مكان على فرض الحجر الصحي (المنزلي) ، وعلى إثر تلك التداعيات ظهرت تَغيُّرات كبيرة في كيفية إدارة الأعمال ، حيث أصبحت الكثير من الشركات تتبنى نظام العمل عن بُعد عبر المنازل.
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