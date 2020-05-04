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تعليم

قرارات جديدة لتعليم الإسماعيلية بخصوص تسليم الأبحاث الطلابية

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:20 م
نسخة من القرار الإداري
نسخة من القرار الإداري
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انجي هيبة
أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أمرا إداريا ينظم عملية تسلم الأبحاث من طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية. 


وأكد القبيصي، تشكيل لجنة بقيادة مدير المدرسة تشرف علي إجراءات تعقيم المدرسة قبل وبعد تسلم الأبحاث إلى جانب إعداد أماكن انتظار تخصص لأولياء الأمور.  

شدد وكيل الوزارة على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع مدة تقديم الأبحاث الطلابية.


وتقدم الأبحاث الطلابية من خلال المنصة الإلكترونية أو في أظرف مغلقة بالمدارس ، خلال الفترة من ٩ الي ١٦ مايو.
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