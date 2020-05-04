قرارات جديدة لتعليم الإسماعيلية بخصوص تسليم الأبحاث الطلابية





وأكد القبيصي، تشكيل لجنة بقيادة مدير المدرسة تشرف علي إجراءات تعقيم المدرسة قبل وبعد تسلم الأبحاث إلى جانب إعداد أماكن انتظار تخصص لأولياء الأمور.





شدد وكيل الوزارة على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع مدة تقديم الأبحاث الطلابية.







