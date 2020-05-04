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رياضة

الاتحاد الأوروبي: كرة القدم ستعود قريبًا

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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نور عادل
أكد أليكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن النشاط الرياضي سيعود خلال الفترة المقبلة، حيث يؤيد استئناف المسابقات الأوروبية.

وقال سيفرين، خلال تصريحاته لشبكة "نوفا": "البشرية ستهزم فيروس كورونا، ورأينا مدى حساسية عالمنا وهشاشته حيث نجح هذا الفيروس في زعزعة الاستقرار".

وأضاف: "كرة القدم مصنوعة من طاقة إيجابية، وحتى يعود النشاط لن يكون لدى الناس أي تصور حول أن الوضع سيكون طبيعيا".

وتابع: "كرة القدم ستتغير، ولكن لفترة قصيرة فقط، ومن قبل نجونا من الحروب والأوبئة في الماضي".

وأوضح: "سيكون لدينا كرة قدم قريبًا، ونرغب بالتأكيد في رؤيتها مرة أخرى في الملعب في أقرب وقت ممكن، ولكن كل شيء يعتمد على قرارات السلطات في كل دولة".

واختتم: "مع تلبية جميع المتطلبات الطبية واللعب خلف الأبواب المُغلقة، يمكن أن تعود المباريات قريبًا بشكل نسبي، لكن ليست الرياضة هي التي ستقرر، بل السياسة".
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