الاتحاد الأوروبي: كرة القدم ستعود قريبًا

أكد أليكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن النشاط الرياضي سيعود خلال الفترة المقبلة، حيث يؤيد استئناف المسابقات الأوروبية.





وقال سيفرين، خلال تصريحاته لشبكة "نوفا": "البشرية ستهزم فيروس كورونا، ورأينا مدى حساسية عالمنا وهشاشته حيث نجح هذا الفيروس في زعزعة الاستقرار".





وأضاف: "كرة القدم مصنوعة من طاقة إيجابية، وحتى يعود النشاط لن يكون لدى الناس أي تصور حول أن الوضع سيكون طبيعيا".





وتابع: "كرة القدم ستتغير، ولكن لفترة قصيرة فقط، ومن قبل نجونا من الحروب والأوبئة في الماضي".





وأوضح: "سيكون لدينا كرة قدم قريبًا، ونرغب بالتأكيد في رؤيتها مرة أخرى في الملعب في أقرب وقت ممكن، ولكن كل شيء يعتمد على قرارات السلطات في كل دولة".



