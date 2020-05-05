أسوان على طريق الرخاء.. مشروعات واعدة تقتحم مشاكل متراكمة منذ سنوات

تعتبر محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء تسير حاليًا بخطى ثابتة على طريق التنمية والرخاء خلال المرحلة الراهنة لتعود إلى مكانتها الطبيعية نحو الإرتقاء والنماء .





ويعرض " صدى البلد" لقرائها اليوم أبرز هذه الخطوات والتى صرح بها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى أكد على أننا نسير بفضل الله بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل وإقتحام المشاكل المتراكمة منذ سنوات فى مختلف القطاعات الخدمية بدقة وإتقان ودراسة ممنهجة لتتبوأ عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية مكانتها على الخريطة العالمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .





* مشروعات التطوير والتجميل بمدينة أسوان :-





قال اللواء أشرف عطية بأنه بدأ تدفق الخير لأسوان بإطلاق المرحلة الأولى من مشروعات التطوير والتجميل بمدينة أسوان بتكلفة 270 مليون جنيه خارج مخصصات الخطة الإستثمارية للمحافظة والتى تصل إلى 400 مليون جنيه حيث تتضمن أعمال التطوير الجارى تنفيذها حاليًا بواسطة جهاز المشروعات الوطنية التابع للقوات المسلحة ويشمل تطوير السوق السياحى القديم وميدان المحطة ، بجانب تحويل حديقة درة النيل إلى متنزه عالمى بمساحة 7 أفدنة منه 60 % مسطحات خضراء ، وأيضًا نوافير مع نافورة راقصة وشاشات عرض بلازما و دورات مياه عمومية وكافيهات وساحة إنتظار للسيارات ، فيما سيتم إعادة الإستفادة من الأشجار والنباتات والبرجولات والأسوار في رفع كفاءة حدائق أخرى .





* رفع مستوى النظافة العامة :-

أشار أشرف عطية إلى أن هناك جهود مبذولة لرفع مستوى النظافة العامة حيث جارى إصلاح معدات وسيارات النظافة بـ 15 مليون جنيه ، كما تم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لتشغيل مصنعى تدوير القمامة بأسوان وإدفو لتحقيق الإستفادة المثلى منهم ، فيما تم دعم المنظومة بـ 200 صندوق منها سيتم توزيعهم على المناطق السكنية المختلفة .





* تطوير وإزدواج الطريق الصحراوى الغربى :-





أكد محافظ أسوان على إعتماد 400 مليون جنيه للبدء فى أعمال تطوير وإزدواج طريق أسوان / القاهرة الصحراوى بطول 41 كم بدءًا من الخزان وحتى بنبان .





* مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى :-

قال المحافظ بأنه جارى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمرحلة الأولى لشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بعد إعتماد رئيس الوزراء لمبلغ 44 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى ، ثم سيتم إعتماد مبلغ 165 جنيه فى نهاية يونيو القادم ، لتتوالى بعد ذلك باقى المراحل بإجمالى 1،2 مليار جنيه ، وهو الذى توازى مع تكليف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى مدن وقرى ونجوع المحافظة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية فى هذا القطاع الحيوى بتكلفة تقديرية 463 مليون جنيه .









* منظومة التأمن الصحى الشامل :-





قال اللواء أشرف عطية بأنه جارى بالتوازى تنفيذ مشروعات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان وخاصة أنها تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى فإنه يتم حاليًا تطوير وإنشاء عدد 112 وحده صحية و 11 مستشفى مركزى للدخول فى منظومة التأمين الصحى حيث تم الإنتهاء من 12 وحده صحية .





كما سيتم الإنتهاء من مستشفى إدفو العام فى 30 يونيو القادم وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 8,5 مليار جنيه منها 4 مليار جنيه للإنشاءات و 4,5 مليار جنيه للتجهيزات الطبية حيث روعي فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات توافر معايير الجودة الصحية المطلوبة .





* مشروعات متنوعة :-





أوضح أشرف عطية بأن قطاع الطرق والنقل مخصص له 4 مليار جنيه ، وقطاع الكهرباء 400 مليون جنيه ، والغاز الطبيعى 100 مليون جنيه ، والأبنية التعليمية 170 مليون جنيه ، وبالتوازى مع ذلك جارى تنفيذ مشروعات الأسواق والسويقات الجديدة لتفريغ مدينة أسوان من الباعة الجائلين والإشغالات .





* أعمال إزالة التعديات والإنضباط المرورى :-





يتم تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة والتسهيلات الممنوحة لتقنين الأوضاع وتنفيذ إجراءات التصالح ، كما أن هناك جهود لإعادة الإنضباط المرورى من خلال إلغاء سيارات الكبود والسيطرة على مركبات التوك توك والتروسيكل وعربات الحنطور والمواقف العشوائية.





* إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد :-





أكد اللواء أشرف عطية بأنه تماشيًا مع نهج الدولة والحكومة فى تنفيذ حزمة من الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خطورة إنتشار فيروس كورونا المستجد فنحن نعمل ليل نهار على منع التجمعات والحد من الإختلاط ، فالتباعد الإجتماعى أول خطوط الدفاع ضد هذا المرض الخطير .





وناشد كل رب أسرة وكل سيدة وشاب أن نلتزم بالإجراءات الوقائية التى أتخذتها الدولة ، مع إستكمال تنفيذ الإجراءات الوقائية بالتطهير بالكامل .









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