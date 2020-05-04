اللجان المصرفية والتمويلية بالسعودية تعقد الجلسات عن بعد

للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، بمؤسسة النقد العربي السعودي في بيان لها اليوم الإثنين، عن إطلاق خدمة انعقاد الجلسات عن بُعد، من خلال دوائر تليفزيونية دون الحاجة إلى حضور أطراف الدعوى إلى مقارّ اللجان، وذلك إنفاذًا للقرارات الصادرة عن الحكومة بتعليق الحضور إلى مقرات العمل في جميع الجهات الحكومية. أعلنت الأمانة العامة في بيان لها اليوم الإثنين، عن إطلاق خدمة انعقاد الجلسات عن بُعد، من خلال دوائر تليفزيونية دون الحاجة إلى حضور أطراف الدعوى إلى مقارّ اللجان، وذلك إنفاذًا للقرارات الصادرة عن الحكومة بتعليق الحضور إلى مقرات العمل في جميع الجهات الحكومية.





يأتي ذلك حرصًا من الأمانة العامة على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمانًا لسلامتهم من هذه الجائحة التي تمرّ بها المملكة.





وأوضحت الأمانة العامة إنها قامت بالبدء بتنظيم أولى جلسات التقاضي عن بُعد للجنة المصرفية واللجنة التمويلية، وذلك بداية من أمس الأحد على أن يتم إعادة جدولة جميع الجلسات المؤجلة التي كان من المقرر انعقادها ولم يتم ذلك بسبب تعليق الحضور إلى مقرات العمل، حيث سيكون لها الأولوية في المواعيد.





وأشارت إلى أنه سيتم إشعار أطراف الدعوى بها عبر الوسائل الإلكترونية، والتأكد من جاهزيتهم لانعقادها، علمًا أن خدمات الأمانة العامة الإلكترونية الأخرى كقيد الدعوى، وتبادل المذكرات ما زالت متاحة ومستمرة.