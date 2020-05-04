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اقتصاد

عشرة تغييرات ديناميكية قادتها حكومة الإمارات منذ بداية أزمة كورونا.. تفاصيل

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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آية الجارحي
تحدث سعادة عبدالله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات وألقى الضوء على عشرة تغييرات ديناميكية سباقة قادتها حكومة الإمارات منذ الإعلان عن جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال  لقاءً تفاعليًا تحت عنوان "العمل عن بعد .. فرصة أجبرنا عليها"، عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم الاثنين بمقرها بالقاهرة.


وقال  سعادة عبدالله بن طوق إن التغيرات الديناميكية التي اتخذتها حكومة الإمارات اشتملت على تقديم التسهيلات البنكية، العمل والتعليم عن بعد، إطلاق برنامج التعقيم الوطني، نظام مرن للتأشيرات، الشفافية مع الجمهور، محاربة الشائعات، الفحوصات المستمرة، إعادة الفتح التدريجي، الحياة الجديدة، المساعدات الدولية والإنسانية.

 وأشار طوق الى أن منذ بداية الأزمة عالميا لم تتوقف المعونات المستمرة من قبل دولة الإمارات للدول التي تشهد أزمة حقيقة ونقصا في المساعدات لمواجهة هذا الوباء حيث أرسلت ٣٠٠ طنا من المساعدات الإنسانية إلى ٢٥ دولة حول العالم حيث أن ٨٥ في المائة من المساعدات الطبية في العالم مصدرها الإمارات.

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