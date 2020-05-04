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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يناقش تطبيق ضوابط تشغيل الفنادق والمنتجعات.. تفاصيل

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:13 م
وزير السياحة و الاثار
وزير السياحة و الاثار
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محمد الاسكندرانى
اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعباسية، بمدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، ومساعد الوزير لشؤون الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات الأمنية؛ لمناقشة آلية تطبيق الضوابط والاشتراطات لتشغيل الفنادق والمنتجعات وإقامة النزلاء المصريين بها .

كان ذلك في ضوء اعتماد مجلس الوزراء لعدد من ضوابط لإقامة المصريين بالفنادق، بالتنسيق بين وزارات السياحة والآثار والطيران المدني والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .

وخلال الاجتماع تم اعتماد علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety)  التي يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل الحصول عليها والتي سيتم تعميمها علي جميع الفنادق من خلال غرفة المنشآت الفندقية، وقامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.

ووجه الوزير، بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار في هذا الشأن؛ لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات، وفي حالة رصد أي مخالفات سيتم إخطار الشرطة فورًا، مؤكدا قيام الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مدير المنشأة عن مزاولة المهنة.

كما تم أيضا خلال الاجتماع الاتفاق على سرعة قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات والموقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان.

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