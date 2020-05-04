حسن رضوان يكتب: المرأة في زمن الكورونا

لا أحد ينكر دور المرأة في زمن الكورونا فقد قامت بجهود كبيرة ومازالت مستمرة في تقديم الجهد والعطاء في مختلف المجالات سواء الطبية والأسرية أو القيادية.





المرأة المصرية الأصيلة تواجه فيروس كورونا بجميع أنواع الأسلحة فهي ليس لديها اعز من بلدها لكي تقدم له العون والمساعدة في هذه الظروف الراهنة.





دورها في الطب.. لا احد ينسى قصة الطبيبة سونيا عبد العظيم ابنة محافظة المنوفية شهيده الكورونا التى قدمت حياتها من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين فى مستشفى القصر العيني فهي كانت تسهر الليل والنهار لتقوم بدورها في علاج المصابين الأمر الذي اودي بحياتها.





وسيرتها العطره في قلوبنا وعقولنا دايما .. فجامعة القاهرة خلدت اسمها علي جناح مستشفي الفرنساوي فهي تستحق الكثير والكثير وذلك جزء بسيط مما تستحقه.





دورها فى القيادة.. شخصية قيادية حكيمة لا أحد يستطيع أن يتجاهلها فهي قائدة مجموعة الجيش الابيض هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التي منذ بدايه أزمة فيروس كورونا ولم يهدأ لها بال فى التصدي له من الخارج والداخل فهي تقوم بجهود ضخمة للقضاء عليه وصاحبه خطة التعايش الان لاستمرار الحياة مع مراعاة الأساليب الوقائية والعلاجية والاستباقية.







