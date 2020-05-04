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رياضة

أحمد ناجي يكشف حقيقة هروب شريف إكرامي من المنتخب وموقفه من محمد عواد ..فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:46 م
شريف اكرامي ومحمد
شريف اكرامي ومحمد عواد
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حسن العمدة
كشف أحمد ناجي ، حارس الأهلي السابق ، ومدرب حراس المرمي بنادي سموحة حاليا، عن حقيقة هروب شريف إكرامي من مباراة المغرب فى كأس امم افريقيا بالجابون .

وقال ناجي ، عبر قناة اون تايم، إن الجهاز الفني للمنتخب، أجبر على الاعتذار لشريف إكرامي بعد إعلانهم أنه جاهز لمباراة المغرب بكأس الأمم الأفريقية على الرغم من إصابته.

وأضاف : علاقتي بشريف إكرامى جيدة والخلاف الذى وقع بين الجهاز الفنى للمنتخب وإكرامى كان بسبب تصريحاتي التي أعلنت فيها جاهزية إكرامى رغم إعلانه هو إصابته وهو ما أغضبه ، وشعرت أنني جرحته، ولم أمانع في الاعتذار له.

وأوضح أحمد ناجي أنه كان مضطرا لإطلاق هذا التصريح لأن مواجهة منتخب المغرب فى دور الـ8 ببطولة كأس الأمم لم تكن سهلة ولا يجوز أن يعلموا بأن ليس لدينا سوى حارس مرمى واحد.

وأشار إلى أنه تعرض لهجوم كبير بسبب ضم شريف إكرامي لقائمة منتخب مصر في كأس العالم، رغم المطالبات بضم محمد عواد.

واختتم أحمد ناجي، تصريحاته، قائلا: "لا يمكن أن يهرب شريف إكرامي من مسئولية حراسة مرمى منتخب مصر، فالهروب ليس من صفاته".
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