كومان يغادر المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة

غادر الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، المستشفى بعدما نقل إليها بسبب أزمة قلبية.





وأكد وكيل أعمال صاحب الـ 57 عامًا، روب جانسن، أن لاعب برشلونة السابق غادر المستشفى بعدما استقرت حالته الصحية، وعاد إلى منزله اليوم الاثنين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





ورفضت زوجته بارتينا، الحديث عن إمكانية مواصلة عمله مرة أخرى، وقالت: "الأمر يتعلق بصحة مدربنا الوطني، سنتحدث عن عودته للعمل مرة أخرى في وقتٍ لاحق".





وكان رونالد كومان تعرض لازمة قلبية حادة صباح الاحد الماضي، واكدت التقارير الصحفية انه تم نقله الي المستشفى في اليوم ذاته.





واوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن رونالد كومان كان يسير مع زوجته صباح الأحد الماضي في أمستردام.



