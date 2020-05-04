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رياضة

كاريوس يفسخ عقده مع بشكتاش التركي.. ويعود إلى صفوف ليفربول

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:47 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قرر الحارس الألماني لوريس كاريوس فسخ عقده مع بشكتاش التركي بسبب خلافات بشأن مستحقاته المالية.


وأعلن كاريوس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي  "إنستجرام" اليوم الاثنين أنه أنهى عقد إعارته الممتد لعامين مع بشكتاش وسيعود لفريقه الأصلي ليفربول الإنجليزي.


وكتب كاريوس، قائلا: "أهلا بكم جميعا، فسخت عقدي مع بشكتاش".


وأضاف أنه من المؤسف أن ينتهي الأمر على هذا النحو، لكن كان يتعين عليّ أن أخبركم بأنني حاولت بشتى السبل تسوية هذا الموقف دون مشاكل ، لقد صبرت كثيرًا لعدة أشهر وتحدثت مرارًا وتكرارًا مع إدارة النادي".


وختم بالقول: "نفس الشيء حدث العام الماضي، للأسف لم يحاولوا حل هذه المشكلة، وحتى رفضوا اقتراحي بالمساعدة من خلال خفض راتبي".


وقام كاريوس 26 عامًا بالتقدم بـ شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم" الفيفا " لعدم حصوله على مستحقاته المالية عن الفترة التي قضاها في بشكتاش.
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