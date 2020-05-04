إبراهيم رضوان يكتب : تمثيلية حرب أكتوبر !

صحيح أن الدنيا ملخبطة ، صحيح أننا نحارب على كل الجبهات ، صحيح أن معظم تاريخنا مكذوب ، وثوراتنا منذ الفراعنة وحتى 25 يناير 2011 لم يحسم فيها الرأي ، وهل هي ثورات أم فورات أم مؤامرات ، وصحيح أن الخلاف مستمر حول حقيقة زعامة عبد الناصر وهل كان ديكتاتورا متسلطا أم زعيما وطنيا ، وصحيح أن السادات أغرق البلاد في الانفتاح السداح مداح ، وأن حسني مبارك خربها وقعد على تلها، صحيح أن حياتنا كلها أكذوبة كبرى ، ودائرة مفرغة من النفاق واللصوصية ، إلا أن الحقيقة الواحدة المؤكدة هي انتصارنا في حرب أكتوبر المجيدة 1973م ..









خرج علينا مؤرخ عسكري إسرائيلي من نوع "إستراتيظي" يدعى أوري ميلشتاين يقول في مقال منشور بصحيفة معاريف، حول كتابه "انتصار باحتمالات ضئيلة... حقائق حول حرب يوم الغفران"، والذي سيُنشر قريبًا، أن تلك الحرب كانت بمثابة تمثيلية.. ومن أجل إقامة السلام بين مصر وإسرائيل، ونقل مصر من حضن الاتحاد السوفياتي إلى الحضن الأمريكي، في ظل الظروف الثنائية والدولية والإقليمية السائدة عام 1973، فكر وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، والرئيس المصري محمد أنور السادات ووزير الدفاع الإسرائلي موشيه ديان، أو كلاهما، وربما هنري كيسنحر بمفرده في وضع خطة سرية" وبحسب الخطة التي يفترضها، يسمح الجيش الإسرائيلي للجيش المصري بمفاجأته وعبور قناة السويس، وتحقيق انتصار محدود يزيل به عار الهزيمة التي لحقت به عام 1967، فهذا الانتصار الصغير سيهز الشعور بالأمن لدى الإسرائيليين ويجعلهم مستعدين للتنازل عن سيطرتهم على سيناء مقابل اتفاق سلام ، ثم يقوم الجيش الإسرائيلي بتعبئة الاحتياط، ويطرد المصريين من الضفة الشرقية، ويعبر قناة السويس ويحتل قواعد للجيش المصري غرب القناة، وبذلك يثبت للمصريين أنهم غير قادرين على طرد إسرائيل بالقوة من سيناء، وإذا رغبوا في استعادة القناة وسيناء، فعليهم الموافقة على اتفاق سلام مع إسرائيل .. الي هنا انتهى المقال ..









فهل هذا معقول يا سادة ؟، كنت أعتقد أن الدولة المصرية بكتابها بصحفييها بصحفها بقنواتها بمفكريها بمنافقيها ، سيتصدون لهذا الهراء في ذكرى حرب اكتوبر المجيدة التي نحتفل بها هذه الأيام ، ولكن للأسف لم يحدث وكأننا اموات ..









حرب أكتوبر هي الحقيقة الوحيدة في حياتنا ، حرب اكتوبر هي الإنجاز الوحيد الذي حققه المصريون في تاريخهم الطويل ، وكان مصريا خالصا، فلا يمكن لصيحة ـ الله أكبر ـ التي زلزلت رمال سيناء ان تكون تمثيلية ، ولا يمكن أن يكون استشهاد محمد مع أخيه بطرس في الميدان تمثيلية.









حرب أكتوبر لم يحققها صاحب الضربة الجوية كما ضحكوا علينا سنوات طويلة ، بل هي إنجاز شعب وجيش ، إنجاز الفلاح والعامل والطالب وحتى ربة البيت التي اقتطعت من قوت عيالها من أجل الجنود ، حرب اكتوير هي انجاز لهذا الشعب المسلوب حقه المغلوب على أمره المضحوك عليه على مر التاريخ .









ما يدور في مسلسل " الاختيار " يا سادة هو جزء قليل مما حدث في حرب أكتوبر المجيدة ، حرب أكتوبر التي دخلناها بـ "دراعنا"، وحققنا فيها الانتصار أيضا بدراعنا ، حرب أكتوبر كتاب البطولات ، بين ضفتيه منسي والف منسي ..









كنت أعتقد أننا سنقدم جديدا في ذكرى حرب اكتوبر المجيدة هذا العام ، نفس الكلام المكرر الذي نسمعه ونراه منذ 40 عاما ، بلا تجديد ولا إبداع، كنت أتمنى أن نقدم قدوة للشباب ونجمع من بقى على قيد الحياة ممن خاض هذه الحرب ونكرمهم التكريم الذي يستحقونه .









بلادنا لا تأكل عيالها الأبطال في كل مكان ، بل تكرمهم التكريم الأمثل ، نداء للسيد الرئيس ، شبابنا يحتاج الي القدوة ، قدموا له القدوة وستجدون الفرق ..





* لفتة ..

كاتب على القايش ..

صابني عيار طايش ..

أنا ميت شهيد ..