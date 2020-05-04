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أخبار البلد

الكويت تتبرع بـ40 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمحاربة كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:18 م
الدكتور أحمد ناصر
الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح
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ا ش ا
تعهدت الكويت اليوم الإثنين، بتقديم 40 مليون دولار كمساهمة منها في الجهود الدولية لتمويل الأبحاث الخاصة بإنتاج لقاح وتطوير وسائل مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح - في مداخلته بالمؤتمر الدولي للاستجابة لفيروس (كورونا) عبر الإنترنت، والذي عقد تحت رعاية المفوضية الأوروبية: "أود أن أعلن تبرع الكويت بـ40 مليون دولار؛ وذلك في إطار جهودها لدعم هذا المؤتمر، والمساعي الدولية المستقبلية لوقف انتشار الفيروس، ليكون إجمالي ما قدمته الكويت من تبرعات لدعم الجهود الدولية في هذه المعركة، 100 مليون دولار".


وأعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي، وجميع الأطراف المشاركة في تنظيم هذا الحدث المهم، مجددا التأكيد على استعداد الكويت للتعاون الوثيق في مكافحة هذا الفيروس.


وأوضح الشيخ أحمد الصباح أن الكويت تبرعت منذ تفشي الفيروس ب60 مليون دولار لدعم جهود منظمة الصحة العالمية للتصدي لتهديد الفيروس في الدول المعرضة لخطره، مؤكدا في هذا الصدد الدور المهم الذي تقوم به المنظمة في احتواء انتشاره.


وأشاد وزير الخارجية الكويتي بدور الاتحاد الأوروبي، وما يتمتع به من مكانة واحترام عالميين، مشددا على أهمية الجهود الجماعية لاحتواء الفيروس.


وحث المشاركين في المؤتمر على عدم الانشغال بالمعركة ضد الفيروس وترك غيرها من القضايا، كاللاجئين والمهاجرين والفقر والمجاعة وانتشار الأمراض الأخرى.
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