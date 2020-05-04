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محافظات

بحمي أهلي وناسي .. طالب ينجح في صناعة جهاز تعقيم ذاتي بـ العياط .. شاهد

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:29 م
صناعة جهاز تعقيم
صناعة جهاز تعقيم ذاتي
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أحمد زهران
اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، للحد من انتشاره وتقليل عدد المصابين به.


وبدأت المبادرات تنتشر في أنحاء المحافظات خاصة من قبل الشباب، من خلال القيام بتوعية الأهالي أو رش وتعقيم الشوارع والمؤسسات للوقاية من فيروس كورونا .


ومن ضمن هؤلاء الشباب المهندس محمد عبدالله محمد، ابن قرية العطف بمركز العياط في محافظة الجيزة، والطالب بالسنة النهائية بكلية هندسة جامعة حلوان قسم كهرباء باور، فقد نجح في صناعة جهاز تعقيم ذاتي للأشخاص اتوماتيكيا .


والتقى صدى البلد الطالب للوقوف على فكرة المشروع وكيفية صناعته وتكلفته ومواد تصنيعه .


في البداية قال عبدالله، أن الفكرة بدأت عندما شارك اصدقائه في تطهير ورش شوارع القرية والمؤسسات المختلفة داخل قريته، ففكر في اختراع جهاز تعقيم ذاتي لأهالي القرية، لوضعه على مدخل القرية لمرور الأهالي وتعقيمهم ذاتيا، للوقاية من فيروس كورونا .


وبالفعل أعلن ذلك على الجروب الداخلي للقرية لمشاركة الأهالي له في توفير الأموال اللازمة لصناعة الجهاز، وأشار إلى أن تكلفة الجهاز بلغت 4000 جنية، وبعد جمعه للمبلغ من أهل الخير توجه لشراء مواد الصنع من السبتية .


وقام المهندس بشراء مجموعة من العلب البلاستيك، سينسور بروستيميتي، وماتور، ومواسير بلاستيك وغيرها من المواد الخاصة لتصنيع الجهاز.


وأشار إلى أنه قام بالتواصل مع ورشة ألمونيوم لتصنيع جسم الجهاز بأبعاد ومقاسات معينة، وتوصيل الجهاز بتنك خارجي به مواد التطهير عن طريق مواسير بلاستيك، ويعمل الجهاز عن طريق ماتور موصل بالكهرباء .


وأكد المهندس، ان الجهاز يعمل اتوماتيكيا عن طريق السينسور الذي يحس بالشخص بمجرد دخوله الجهاز فيبدأ في رش مواد التطهير لمدة 10 ثواني، عن طريق رشاشات مثبته في الجهاز من الداخل، وانه يقوم حاليا بصناعة جهاز آخر لإحدى المستشفيات الخاصة .

بحمي أهلي وناسي .. طالب ينجح في صناعة جهاز تعقيم ذاتي بـ العياط .. شاهد
بحمي أهلي وناسي .. طالب ينجح في صناعة جهاز تعقيم ذاتي بـ العياط .. شاهد
بحمي أهلي وناسي .. طالب ينجح في صناعة جهاز تعقيم ذاتي بـ العياط .. شاهد
بحمي أهلي وناسي .. طالب ينجح في صناعة جهاز تعقيم ذاتي بـ العياط .. شاهد
بحمي أهلي وناسي .. طالب ينجح في صناعة جهاز تعقيم ذاتي بـ العياط .. شاهد
بحمي أهلي وناسي .. طالب ينجح في صناعة جهاز تعقيم ذاتي بـ العياط .. شاهد
بحمي أهلي وناسي .. طالب ينجح في صناعة جهاز تعقيم ذاتي بـ العياط .. شاهد
بحمي أهلي وناسي .. طالب ينجح في صناعة جهاز تعقيم ذاتي بـ العياط .. شاهد
بحمي أهلي وناسي .. طالب ينجح في صناعة جهاز تعقيم ذاتي بـ العياط .. شاهد
بحمي أهلي وناسي .. طالب ينجح في صناعة جهاز تعقيم ذاتي بـ العياط .. شاهد
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