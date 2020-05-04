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اقتصاد

بسبب الكوارث الطبيعية.. 146 مليار دولار خسائر الاقتصاد العالمي خلال 2019

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:26 م
الكوارث الطبيعية
الكوارث الطبيعية
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علياء فوزى
كشف الاتحاد المصرى للتأمين أن 2019 شهد انخفاض الخسائرا لاقتصادية الناتجة عن كوارث طبيعية إلى 146 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعامين السابقين، بسبب غياب الأعاصير الشديدة في الولايات المتحدة.

وأضاف الاتحاد فى نشرته الاسبوعية أن التأمين غطى ما قيمته 60 مليار دولار من الخسائر، وهو أقل من المتوسط السنوي للخسائر خلال العشر سنوات السابقة الذي بلغ 75 مليار دولار دولار.

أشار الاتحاد الى الخسائر المؤمن عليها في العام الماضي التى بلغت الخسائر الناجمة عن كوارث طبيعية 52 مليار دولار وتسببت أعاصير Hagibis ، وFaxai في اليابان في أكبر الخسائر الفردية لعام 2019 على مستوى العالم.

واستعرضت النشرة تأثير التغيرات المناخية على الشرق الاوسط موضحة أن بعض المناطق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في الصيف بحوالي 4 درجات مئوية بحلول منتصف القرن الحالي، حتى ولو نجحت الجهود الدولية في الحد من متوسط درجة الحرارة العالمية بناء على اتفاقية باريس الموقعة عام 2016 وستكون عواقب هذا الارتفاع عديدة، وسيدفع سكان البلدان العربية أيضا ثمنا باهظا وذلك وفقا لدراسة لمعهد ماكس بلانك للكيمياء.

ولفت الاتحاد الى تحذير البنك الدولي قبل أعوام من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين أكثر الأماكن على الأرض عرضة للخطر نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر، خاصة المناطق الساحلية المنخفضة في مصر وتونس وليبيا وقطر والإمارات والكويت.

تابع: "توقع أن يتعرض عشرات ملايين البشر في المنطقة لضغط نقص المياه بحلول عام 2025، وشح المياه نتيجة الجفاف الذى سيؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على موارد المياه الجوفية وإلى قلة المحاصيل الزراعية، ما سينعكس على اقتصاد هذه الدول وعلى العائدات من المحاصيل الزراعية والسياحة، وعلى معدلات البطالة والنزوح السكاني والصحة".
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