إنارة شوارع القرية لأول مرة.. الانتهاء من رصف طريق الإسماعيلية في المنيا

اعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا، الانتهاء من رصف الطريق المؤدى لمركز شباب وكنيسة قرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا، وذلك بعد قيام أحد أهالى القرية بالتبرع بقطعة الأرض التى تم عليها الرصف ومساحتها 200 متر.





وأكدت الوحدة المحلية في بيان لها ان ذلك سوف يساهم فى تسيير حركة المرور، وتوسعة الشوارع المؤدية إلى مركز الشباب والكنيسة والتى كانت تعانى بسبب ضيق الشوارع المؤدية لها كما تم تركيب كشافات لأعمدة الإنارة لأول مرة بالقرية.





يذكر أن الوحدة المحلية قامت بعدة حملات لازالة التعديات علي الاراضي الزراعية حيث تم ازالة عدد من الأبراج المخالفة بمنطقتي أبوفليو ودماريس .





وشكل المحافظ اللواء أسامة القاضى لجنة لحصر التعديات بالمنطقتين لتقنين الموضوعق وتقدم 480 مواطن بطلبات لتقنين الاوضاع طبقا للقانون.