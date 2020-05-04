AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إنارة شوارع القرية لأول مرة.. الانتهاء من رصف طريق الإسماعيلية في المنيا

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:37 م
رصف طريق الاسماعيلية
رصف طريق الاسماعيلية
Advertisements
ايمن رياض

اعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا، الانتهاء من رصف الطريق المؤدى لمركز شباب وكنيسة قرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا، وذلك بعد قيام أحد أهالى القرية بالتبرع بقطعة الأرض التى تم عليها الرصف ومساحتها 200 متر.


وأكدت الوحدة المحلية في بيان لها ان ذلك سوف يساهم فى تسيير حركة المرور، وتوسعة الشوارع المؤدية إلى مركز الشباب والكنيسة والتى كانت تعانى بسبب ضيق الشوارع المؤدية لها كما  تم تركيب كشافات لأعمدة الإنارة لأول مرة بالقرية.


يذكر أن الوحدة المحلية قامت بعدة حملات لازالة التعديات علي الاراضي الزراعية حيث تم ازالة عدد من الأبراج المخالفة بمنطقتي أبوفليو ودماريس .


وشكل المحافظ اللواء أسامة القاضى لجنة لحصر التعديات بالمنطقتين لتقنين الموضوعق وتقدم 480 مواطن بطلبات لتقنين الاوضاع طبقا للقانون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخصيص 13 مليون جنيه لرصف طريقي محور الصفصافة وعرب الزينة بسمالوط بالمنيا

محافظ المنيا يشكل لجنة لحصر المباني المخالفة بـ أبو فليو ودماريس

محافظ المنيا يتابع حملات إزالة التعديات بدماريس ..صور

المنيا تنفذ أعمال الرش والتطهير بالتزامن مع حملات النظافة والصيانة الدورية بجميع القطاعات

استقبال 480 طلبا للتصالح بعد إزالة 11 برجا مخالفا بمنطقة أبوفليو في المنيا

حملات كبرى لإزالة التعديات وتنفيذ أعمال الرش والتطهير بالمنيا

ترشيحاتنا

بـ هاف ستومك وبنطلون غريب .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل

زاهي حواس يكشف عن ثمن قبعته الشهيرة ولمن أهداها.. فيديو

استقالة وزير التجارة البريطاني

عكس الشائع .. القهوة مفيدة لصحة القلب .. تفاصيل

الوزراء: 87% زيادة في استخدام الإنترنت المنزلي بسبب فيروس كورونا

ملابس محتشمة.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك وبنطلون غريب .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل

بالفيديو كونفرانس.. مصر تنتظر طرح شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 .. صور

10 أعراض ومضاعفات خطيرة.. كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة