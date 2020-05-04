ثالت أكبر منتج للذهب.. السودان ينشئ بورصة للمعدن الاصفر

قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إن ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا سينشئ بورصة للمعدن النفيس وسيجعل السعر مطابقا للمعدل العالمي، وذلك خلال بيان صادر اليوم الاثنين.





وبدأ السودان في يناير السماح لتجار القطاع الخاص بتصدير الذهب، في إجراء يستهدف القضاء على التهريب واجتذاب نقد أجنبي إلى خزانة البلاد التي تعاني أزمة سيولة.





و كان البنك المركزي يشتري الذهب بخصم عن السعر العالمي. ونتيجة لذلك، كان يجري تهريب ما يقدر بين 70 بالمئة و80 بالمئة منه إلى الخارج، بحسب مسؤولين حكوميين، وهو ما أضر بخزينة الدولة.





وأضاف البيان أن السودان سينشئ أيضا صندوقا استثماريا للتبرعات من القطاع الخاص، حيث أن الاقتصاد المتعثر للبلاد لم يتعاف بعد الإطاحة قبل عام بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود.





وتحاول الحكومة الانتقالية التغلب على عجز في الوقود والقمح اللذين يجري استيرادهما والمدعومين بشكل كبير. ويبلغ التضخم أكثر من 80 في المئة، بحسب إحصاءات رسمية.







