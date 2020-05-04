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محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بالاستغلال الأمثل لمعدات الحملة الميكانيكية ..صور

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:34 م
اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مقر الحملة الميكانيكية بحي غرب مدينة كفر الشيخ؛ لتقييم الموقف الحالى ومتطلبات التطوير، وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل المعدات والحفاظ على المال العام، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الحملة تضم " 9 سيارات حمولة 5 أطنان، 3 سيارات "تريلا" حمولة 55 طنا، 3 مقطورات إضافية، 7 جرارات زراعية بمقطورة، 3 جرارات بحاوية، سيارة بكساحة، لودر.

وأشار إلى أهمية الحملة بما تحتويه من معدات وآلات تستخدم فى رفع كفاءة المناطق والقطاعات الحيوية بنطاق المحافظة، وذلك من خلال ضمان تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بإعداد تقرير عن ساعات العمل والتشغيل الفعلية لكل معدة على حدة واستهلاكها من الوقود، وعدد السائقين العاملين، والأعمال المنفذة فعليًا، وغيرها من المعلومات والبيانات الفنية والمالية لتقييم الجدوى الاقتصادية لاستخدام هذه المعدات.

ووجه المحافظ بإعداد خريطة للأعمال المطلوبة التى يتطلب تنفيذها استخدام معدات الحملة، لإتخاذ ما يلزم لسرعة تذليل كافة العقبات وتسهيل حياة المواطنين، خاصة فى المرافق والخدمات الحيوية كالطرق ورفع المخلفات والقمامة والتجميل والتشجير وأعمال رفع الإشغالات والتعديات وغيرها.
محافظ كفر الشيخ يوجه بالاستغلال الأمثل لمعدات الحملة الميكانيكية ..صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بالاستغلال الأمثل لمعدات الحملة الميكانيكية ..صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بالاستغلال الأمثل لمعدات الحملة الميكانيكية ..صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بالاستغلال الأمثل لمعدات الحملة الميكانيكية ..صور
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