نقابة المحامين تبدأ تلقى طلبات استخراج بطاقات التموين للأعضاء

تبدأ نقابة المحامين، فى تلقى طلبات استخراج بطاقات التموين للأعضاء الذين ليس لديهم بطاقات.





وحصلت نقابة المحامين على موافقة وزير التموين على الطلب المقدم من رجائي عطية، نقيب المحامين، بشأن استخراج ومنح بطاقة تموين لكل محام غير مدون على حساب بطاقة أخرى.





وقال نقيب المحامين إن ادارة النقابة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تلقى طلبات استخراج بطاقات التموين مشفوعة بالبيانات الكاملة لاستخراج بطاقة تموين لكل منهم وفقا لهذه الضوابط من وزارة التموين.





من جانب آخر وافقت وزارة الدفاع على إجراء التحاليل الطبية للمتقدمين للقيد في نقابة المحامين بمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية، وبنك الدم .



