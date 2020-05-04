أخبار البلد .. السيسي يشارك في قمة عدم الانحياز عبر الفيديو كونفرانس.. و3 رحلات استثنائية لإعادة العالقين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية ، عددًا من الأخبار والمتابعات الهامة على جميع المستويات ، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:













شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة حركة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي عقدت تحت عنوان "متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا "، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحركة، وعلى رأسهم الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالي للحركة، إلى جانب رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.













تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، موقف العمل بالشركات التابعة للوزارة.













تغادر مطار القاهرة الدولي، غدا الثلاثاء، 3 رحلات طيران استثنائية تسير اثنين منهما شركة مصر للطيران إلى كل من العاصمة العراقية بغداد، ومدينة دلهي بالهند، والرحلة الثالثة تسيرها شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني إلى مدينة دار السلام بتنزانيا والعاصمة السودانية الخرطوم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.













أعلن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اليوم، الإثنين، بلغ حتى الآن، 348 مصابًا.













قال مدير منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جربيسوس"، إن قادة من 40 دولة من جميع أنحاء العالم اجتمعوا اليوم، الإثنين، لدعم الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي استضافته المفوضية الأوروبية.











